Nike, a mitad de precio: arrancan las rebajas más esperadas con las famosas Crater Impact por 57 euros (¡en vez de 115!)

Apenas llevamos unos días con el periodo de rebajas activo y los carteles de promoción y descuentos ya los tienes grabados en la retina. Sin embargo, merece la pena este bombardeo de información porque merece la pena insistir en que ahora es un buen momento para añadir al carrito varios productos... ¡por menos precio! El sector textil es uno de los más ajetreados en esta campaña, puesto que todo ponemos el foco en él para aprovechar y adquirir alguna prenda básica o un accesorio para añadir a nuestra colección. Además, esta campaña supone una oportunidad de conseguir artículos de calidad a buen precio para el resto del año.

De hecho, si las prendas deportivas te apasionan, no está de más que aproveches a ojear los catálogos de tus marcas favoritas para ver si te puedes conceder un capricho o prepararte para la próxima temporada. Nike nos lo pone fácil... ¡y nos tienta mucho con su catálogo rebajado! La firma es una de las más populares del sector textil fitness y nos ha dejado artículos tan icónicos como las zapatillas Vaporfly que ahora puedes conseguir más baratas en su campaña estival. Pero no es la única ganga que deberías aprovechar para renovar tu armario deportivo. Y es que no hay mejor motivación para hacer ejercicio que estrenar. ¿No crees que te has ganado ese capricho?

Y nuestras favoritas son...

Aún disponibles en muchos números (salvo el 44 y a partir del 48.5), las Crater Impact de Nike son unas de las zapatillas más conocidas de la firma. ¿El motivo? Que están fabricadas con, al menos, un 25% de material reciclado por peso e incorporan opciones de diseño exclusivas que reducen los residuos en comparación con los métodos tradicionales. Del diseño, poco se puede decir que no se disfrute a simple vista: líneas dinámicas, el logotipo bordado, la suela ancha de espuma... ¿Se puede pedir más? La respuesta es sí: gracias a las rebajas de Nike, puedes llevarte ahora estas zapatillas por 58 euros, en vez de por los 115 habituales. ¡No pierdas esta oportunidad!

Sus ángulos son elegantes y la zona del tobillo acolchada, y de perfil bajo, para un 'look' cómodo e inspirado en la pista. Nike

