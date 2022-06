Palabra de 'fashionista': los 'jeans' cortos son el básico que necesitas cada verano en tu armario

No hay look erróneo con un vaquero. A no ser, claro está, que apuestes por él para los eventos de etiqueta. Eso sí es un error garrafal. Pero, para todo lo demás, es una apuesta segura. Quien no quiera arriesgar lo tiene fácil: jeans y zapatillas. Las fashionistas, sin embargo, buscarán hasta encontrar diferentes combinaciones para cumplir a rajatabla con las tendencias de cada año, para rescatar aquel modelo que se llevaba en los 90 (¡y que ahora ha vuelto!) y para darle una vuelta a esos pantalones que tenían olvidados al fondo del armario. La gran variedad de siluetas, tonos vaqueros y formas de pantalones en el mercado nos permite contar con estos en nuestro vestidor.

Pero hay unos que, llegados a estas alturas del año, son un básico. Así, a las prendas indispensables de nuestro armario, como el little black dress y la camisa blanca, debemos sumar ahora el jean corto, perfecto para los looks vacacionales... ¡y las maletas pequeñas! Y es que, por mucho que llevemos el equipaje organizado, cuanto más práctico y versátil sea todo lo que llevamos dentro, mejor. En el caso de estos shorts, apostamos por ellos porque admiten tantas combinaciones que podemos lucirlos en varias ocasiones durante nuestras vacaciones sin que parezca que repetimos outfit.

Igual que con sus homónimos largos, en el mercado podemos encontrar muchos estilos para encajar con los que más se adaptan a nuestro vestidor. Decidirnos por unos o por otros ya es cuestión de gustos y de precio, aunque, si optamos por adquirirlos en Amazon, lo tenemos mucho más fácil con su servicio "prueba primero, paga después" en el que solo tendremos que pagar después de habérnoslos probado. Y si crees que los shorts no son lo tuyo, en 20deCompras hemos repasado los feeds de Instagram de las influencers que marcan tendencia para demostrarte que tener unos a mano siempre es una buena idea y, de paso, inspirarnos en sus combinaciones.

Rocío Osorno, la diseñadora e influencer sevillana, apuesta por un modelo con acabados desilachados, color claro y estilo sencillo, para combinarlo con todo y perfecto para las jornadas de turismo de este verano o para las fiestas al anochecer en la playa. En Amazon, hay un modelo de Bolf muy similar, desde 29,99 euros.

Paula Echevarría prefiere, para este outfit, un estilo más clásico, con cintura alta y terminado con un dobladillo, perfecto para combinar con los crop top de moda. Apostar por este look nos ayudará a sobrellevar las altas temperaturas estivales y podemos conseguir un modelo similar desde 38,06 euros si apostamos por uno de los modelos de Levi’s favoritos de la plataforma.

Por su parte, Alexandra Pereira combina unos vaqueros discretos y sencillos con una camisa oversize y, por supuesto, zapatillas, un outfit para acertar. El modelo Thrasher Scribble, de Pepe Jeans, disponible en Amazon desde 32,51 euros, es muy similar al de la influencer.

