Cinco básicos de fondo de armario a los que no renunciaría ningún estilista (¡ni tú!)

Tendencias. No hay palabra que nos guste más a la hora de añadir nuevas adquisiciones a nuestro vestidor. Cada temporada nos afanamos en conseguir que nuestro armario sea digno de portada de revista. ¡Y es que no nos falta ni uno de los must que dictan los que más saben de moda! Para esta primavera, por ejemplo, ya tenemos las sandalias de punta cuadrada y colores flúor que tanto se llevan. Y, de cara al verano, hemos fichado ya todo lo que no puede faltar en nuestros outfits estivales (más allá de la moda swimwear).

Claro que, más allá de las tendencias que triunfan cada temporada (y que se convierten en una plaga en los feed de Instagram), en nuestro armario siempre debe haber hueco para prendas básicas. Esas que nunca pasan de moda, que son la solución perfecta para cualquier look y que combinan a la perfección con otros artículos. Por ello, son la solución para acertar sí o sí con el outfit. Como no, todo artículo sobre básicos de fondo de armario debe empezar con estas tres palabras: little black dress. Esta prenda icónica que nació a principio del siglo pasado (¡sí, de la mano de Coco Channel!) no ha dejado de acompañarnos en ninguna temporada desde entonces. ¡La clave de su éxito? Que es tan apropiado como versátil para cualquier ocasión.

Vestido negro con lazada de Fórmula Joven. El Corte Inglés

De contrastes va el asunto, pues del negro nos vamos al blanco impoluto de la camisa que todas deberíamos tener a mano. Igual da que sea oversize, para cumplir con la tendencia actual, o en un formato classy para adaptarse a un conjunto laboral, las posibilidades que ofrece esta prenda son infinitas y, como cabe esperar, ¡combina con todo!

Camisa blanca de Vila. El Corte Inglés

Las prendas tejanas también tienen un merecido y perenne hueco en los armarios de gran parte del mundo, pues no solo aportan comodidad a quien los lleva (siempre que elija con tino su talla), sino que se adaptan a cualquier look, desde los más casual a los más formales. Y si no que se lo digan a la chaqueta vaquera que tantas veces nos salva con nuestros conjuntos de entretiempo.

Cazadora vaquera Easy Wear. El Corte Inglés

De librarnos de los resfriados de la primavera y el otoño sabe bastante la gabardina: un clásico de los de verdad que si aún no tienes... ¡ya debes rastrear para dar con el corte y color que más te gusta! Pues, si bien es cierto que el beige es el tono que primero nos viene a la cabeza, las posibilidades son tantas como gustos existen.

Gabardina con bolsillos, de Vero Moda. El Corte Inglés

En lo que a calzado se refiere, las zapatillas blancas son inmortales. De hecho, esta temporada han vuelto a coger la fuerza que habían perdido en meses anteriores y son la tendencia top que no debe faltarnos. Eso sí, consejo de experta, ni ahora... ¡ni nunca! No hay look que no potencien.

Zapatillas Chuck Taylor All Star con plataforma. El Corte Inglés

