Evento a la vista: cómo encontrar el sujetador adecuado para tus vestidos de invitada

La temporada BCC (bodas, bautizos y comuniones) se da por inaugurada. Con la llegada de la primavera y la mejora de las temperaturas, estos eventos se adueñan de nuestras agendas y armarios. La etiqueta, en la mayoría de las invitaciones, prima y, con ella, también la inversión: ¡es hora de encontrar el look de invitada perfecta! Las tendencias de 2022 dicen que los tonos vibrantes van a ser los protagonistas (¡amamos el color block!), que los trajes de chaqueta vuelven en versión loose fit y que los estampados florales se mantienen. Pero, de cortes, ¡no hay nada escrito! Sobre todo, cuando el cut out está cogiendo tanta fuerza.

Una buena noticia que amplía las posibilidades de elección pero que, sin embargo, hace que nos enfrentemos al hándicap histórico del sujetador: ¿cuál elegimos para realzar busto sin que se vea? Los escotes asimétricos y los palabra de honor son muy habituales en los diseños de invitada y necesitan un modelo que no vaya a dejar ningún trozo de tela de la prenda interior a la vista. Los sujetadores sin tirantes son una buena alternativa, ya que, la mayoría, como este básico de microfibra, los incluye para que puedas quitarlos o ponerlos según la necesidad. Junto a estos modelos sencillos, también encontramos otros con efecto push up y detalles de encaje. Pero, sin duda, nuestro favorito sigue siendo este modelo negro liso, sin aros para aumentar nuestra comodidad y que encaja con cualquier vestido.

Esta propuesta incluye tirantes para quitar y poner. Women'Secret

Las espaldas imposibles también están entre las indiscutibles favoritas de estos eventos, y para muchas no es una opción no llevar sujetador. Lo mejor, en este caso, es buscar modelos multiposición que nos permitan mover a nuestro antojo los tirantes y que no cuente con el cierre habitual, como este de Women’Secret en color blanco y con un poquito de relleno para compensar la sujeción. En esta misma línea, los bodies también son la solución perfecta: los hay de espalda infinita, para escotes muy (¡muy!) pronunciados... Aunque nuestro favorito es este con toque lencero que, además de útil, es precioso.

Este 'bodie' tiene acabados lenceros. Women'Secret

Para los estilismos más arriesgados, los sujetadores y bodies no siempre son la solución más adecuada. Para este tipo de apuestas, la cinta adhesiva es una de las más demandadas, aunque también son muy populares las pezoneras. Aunque, si no nos atrevemos con estas opciones, siempre podemos recurrir a unas copas adhesivas que, además, tengan efecto push up.

Estas copas son adhesivas para garantizar la sujeción. Women'Secret

