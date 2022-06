Johnny Depp sorprende con nuevo 'look' y un aire más juvenil: "Solo quiere recuperar su carrera"

Concluido el largo y mediático juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, que se alargó durante casi dos meses y terminó con la lectura del veredicto del jurado que estableció una compensación de 15 millones de dólares de ella a él, y de solo 2 millones de él a ella, tanto el actor como la actriz retoman sus vidas, aunque de forma muy diferente.

El protagonista de Piratas del Caribe, que ha reaparecido ya en varias ocasiones y eventos, es noticia ahora por protagonizar un llamativo cambio de look.

Llamativo, sorprendente y comentado, ya que las redes sociales se han llenado de mensajes a raíz de la visita del actor a Helsinki, Finlandia, con motivo de su participación en el Festival de Blues.

Allí Depp lució una apariencia más juvenil tras afeitarse la barba, el bigote y la perilla que habitualmente ha llevado en los últimos tiempos. Una imagen renovada que coincide con unas declaraciones de una fuente cerca al actor a la revista People en las que señala que, tras ganar el juicio, Depp "solo quiere recuperar su carrera". "El juicio era necesario, pero él está feliz de que haya terminado. Aunque está aliviado por el veredicto del jurado, no se regodea, ni siquiera está hablando del juicio ahora", indica.

De lo que le espera al actor, dice: "Ha seguido adelante. Ahora puede volver a lo que le gusta hacer. Le gusta actuar y tiene un verano ocupado por delante. También está deseando seguir trabajando".

🆕 Johnny Depp se presenta con Jeff Beck durante el Festival de Blues de Helsinki en Helsinki el 19 de junio de 2022 ❤️🇫🇮 pic.twitter.com/WynpJwjNdi — Johnny Depp Uruguay 🇺🇾 (@DeppUruguay) June 19, 2022

Johnny Depp hoy conviviendo con fans hoy en Tampere, Finlandia. ☺️💖#JohnnyDepp pic.twitter.com/lY7xFV4Ne1 — Johnny Depp, el dueño de mi corazón (@johnnydepp_mex) June 20, 2022

Nueva foto de Johnny Depp en Finlandia 😍❤️ pic.twitter.com/DQee0SKjqo — Johnny Depp Uruguay 🇺🇾 (@DeppUruguay) June 19, 2022

La 'nueva' vida del actor tras el juicio contrasta con la de su ex, Amber Heard, que fue fotografiada hace unos días mientras compraba productos de bajo coste.

Amber no estaba sola, sino que estaba acompañada por su hermana, Whitney Henriquez, quien testificó en su nombre y ha estado siempre cerca de ella últimamente.

Según cuenta una fuente a TMZ, Amber y Whitney estaban examinando percheros en busca de ropa, y, en un momento, se les escuchó hablar sobre pantalones de lino blanco. Parece que las hermanas tenían su cesta de la compra llena. Sin embargo, como se puede ver en las imágenes, cuando supo que las cámaras estaban grabándola, Amber salió huyendo, dejando abandonada la cesta con los productos que ya había elegido.

Tras el juicio, se pronunció Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard que acudió al programa Today, de NBC, y dijo que su defendida ha perdido porque se suprimieron una "enorme cantidad de pruebas".

Además, la letrada habló sobre la indemnización que Heard deberá pagar, 10 millones de compensación y 5 de daños punitivos, algo que, aseguró, no podrá pagar: "No, absolutamente no".