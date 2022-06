Johnny Depp gana el juicio a Amber Heard: el jurado considera que ambos se difamaron y les impone 15 millones a ella y 2, a él

Ha sido uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos y Johnny Depp lo ha ganado a Amber Heard por difamación. El jurado popular proclamó por unanimidad que la actriz difamó a su exmarido en todos los puntos, mientras que en sentido contrario el actor solo lo hizo contra ella parcialmente. De esta forma, decreta una compensación de 15 millones de dólares de Heard a Depp y de solo 2 millones de él hacia ella. La sentencia es recurrible y el proceso puede durar varios años hasta que finalmente se produzca una resolución firme

El proceso ha ocupado seis semanas, después de iniciarse el pasado 11 de abril, con un total de 24 sesiones judiciales. Además, el jurado está formado por siete miembros (cinco hombres y dos mujeres) y ha alcanzado un veredicto en el cuarto día de deliberación. Deep no estaba presente en la lectura por "compromisos profesionales", pero Heard sí entró en la sala acompañada de su abogada.

Depp termina aliviado el juicio por difamación contra su exmujer, la también actriz Amber Heard. "El jurado me ha devuelto la vida... la verdad nunca muere", ha reaccionado el actor. "Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de mis allegados, y también la de las personas que durante muchísimos años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre", sostuvo el actor.

Ella, por su parte, se ha mostrado "decepcionada" con el resultado. "La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Tengo el corazón roto porque la montaña de pruebas no ha sido suficiente para hacer frente al poder desproporcionado, la influencia y la influencia de mi exmarido", añadió en un comunicado.

La batalla legal se remonta a 2018, cuando la artista publicó un artículo de opinión en The Washington Post refiriéndose a sí misma como una mujer con experiencia en lo que representa el "abuso doméstico". No mencionó a Depp, pero este la demandó por daños y perjuicios, pidiéndole una compensación de 50 millones de dólares. La intérprete, por su parte, le respondió con una contrademanda por impulsar una campaña de difamación contra ella. Le reclamó el doble: 100 millones de dólares. En 2020, el actor ya perdió un juicio contra The Sun por un titular donde se le definía como un "maltratador de mujeres". El tabloide británico se basaba en las últimas declaraciones de Heard. Pero esto solo era el principio.

Depp y Heard se conocieron durante el rodaje de la película Los diarios del ron, basada en una novela del escritor Hunter S. Thompson, y comenzaron a salir en 2012, cuando el actor estadounidense se había separado de su exmujer, la también actriz Vanessa Paradis.

En mayo de 2016, Heard solicitó el divorcio en medio de rumores de que Depp había sido violento con la actriz, llegando a lanzarle un teléfono móvil a la cara, mientras que en otros audios difundidos por el diario 'The Daily Mail' la propia actriz reconocía que había golpeado a Depp. Durante el juicio, Heard ha narrado varios incidentes de presuntos abusos físicos y sexuales durante su matrimonio, diciendo que sus episodios violentos generalmente eran causados por alguna combinación de alcohol, drogas o celos.

El actor estadounidense demandó a Heard por 50 millones de dólares en daños por un artículo publicado en 2018 en el diario The Washington Post en el que la actriz dijo que se había convertido en una "figura pública que representa el abuso doméstico", aunque no nombró específicamente al actor. Depp, protagonista en la famosa saga Piratas del Caribe, alegó en el texto que el artículo del Post fue una artimaña para que Heard generara atención, y también afirmó que no era la víctima, sino la perpetradora de los abusos, según ha recogido la cadena NBC News.