"El peor concierto de mi vida": caos absoluto en el 'show' de Marc Anthony en Madrid, con miles de personas en la calle

Las reacciones de los asistentes son unánimes: el concierto de este martes de Marc Anthony en Madrid fue un auténtico desastre. Caos dentro y fuera del lugar elegido para dar el show, el madrileño recinto ferial de Ifema, que provocó que miles de personas se quedaran en la calle y se perdieran, incluso, parte del espectáculo.

"La organización fue pésima, no me hicieron ningún control en la entrada. Había colapso total", cuenta a 20minutos Rebeca, una de las asistentes al concierto del puertorriqueño que sufrió en sus carnes el caos organizativo.

"Empezó el concierto y la gente estaba en la calle esperando en colas kilométricas", continúa su relato. "Cuando comenzó, como la gente seguía haciendo cola, comenzó a entrar al recinto sin ningún tipo de control", asegura.

Un despropósito que podría deberse a que, originariamente, el concierto, que comenzó con más de media hora de retraso debido a estos problemas, iba a realizarse hace un par de años en el Wizink, pero, por la pandemia, tuvo que aplazarse hasta este 21 de junio con cambio de recinto, Ifema. "Quizá se vendieron más entradas de las debidas", cree al respecto la asistente.

#marcanthony miles de personas fuera de @IFEMA para ver a las 22.00 a @MarcAnthony al que esperamos despues de dos años y ni la organización ni el artista tienen ls decencia de retrasar una hora el inicio. 22.35 y seguimos haciendo fila. pic.twitter.com/x18V4Mj1BG — JorgeIglesiasManzano (@IglesiasManzano) June 21, 2022

Además, las redes sociales sirvieron de vía para que muchos otros asistentes expusieran sus quejas. "El peor concierto de toda mi vida", reconocía uno de ellos. "Igual", le daba la razón otra.

"Un desastre de concierto. La organización muy mal, varias horas de cola para entrar y salir, a Mark Anthony ni lo he visto, overbooking de entradas, y canciones pocas, muy flojas, y encima una no era suya. No ha merecido nada la pena", se puede leer.

Un desastre de concierto, la organización muy mal, varias horas de cola para entrar y salir, a Mark Anthony ni lo he visto, overbooking de entradas, y canciones pocas,muy flojas, y encima una no era suya. No ha merecido nada la pena. — Esther Martín (@Ster_Mrtin) June 21, 2022

El peor con concierto de toda mi vida #markanthony #Ticketmaster — PabloG_48 (@Pablo89063709) June 21, 2022

@TicketmasterES si habéis sido vosotros los organizadores del concierto Mark Anthony en Madrid, deciros que ya estoy en casa sin vergüenzas . He perdido 100 euros por vuestra culpa. No se puede consentir lo que habéis echo . #tongo#estafa — EL JUSTO (@Samperdo1) June 21, 2022

Ha sido un desastre, tanto por la organización como por el espectáculo, tomadura de pelo en toda regla, lástima este artista que creíamos grande — Alejandro González (@Alejandrogovi) June 22, 2022

Espero que las denuncias lleguen a los máximos responsables y sancionen a la organización, pero la @policiademadrid no ha estado gestionando la masa de personas que llevábamos hasta la M11 en plena incorporación, una locura podían haberte atropellado sin más — Alejandro González (@Alejandrogovi) June 22, 2022

Según ha reconocido la institución ferial a El País, sí es verdad que hubo "fallos". Además, la organización ha indicado que la razón por el que se retrasó el acceso al recinto es porque "la mayoría del público ha llegado a última hora".