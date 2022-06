Amber Heard, cazada mientras compraba productos de bajo coste, huye cuando se da cuenta de que está siendo grabada

Amber Heard se enfrenta ahora a una dura y costosa realidad después del juicio contra Johnny Depp, en el que el jurado popular proclamó por unanimidad que la actriz difamó a su exmarido en todos los puntos, mientras que en sentido contrario el actor solo lo hizo contra ella parcialmente.

De esta forma, decretó una compensación de 15 millones de dólares de Heard a Depp y de solo 2 millones de él hacia ella. La sentencia es recurrible y el proceso puede durar varios años hasta que finalmente se produzca una resolución firme.

Una dramática derrota que, seguramente, traiga consecuencias para la actriz y para sus hábitos. Quizá por ello, y según destaca TMZ, la actriz está por la labor de ahorrar lo máximo posible, y comprar productos de bajo coste puede ser una buena vía para ello.

Un vídeo publicado por este medio, y subido a las redes sociales, donde está corriendo como la pólvora, muestra a la actriz rebuscando entre las ofertas de ropa de un TJ Maxx de Bridgehampton, Nueva York.

Amber no estaba sola, sino que, según la misma información, estaba acompañada por su hermana, Whitney Henriquez, quien testificó en su nombre y ha estado siempre cerca de ella últimamente.

SPOTTED! Amber Heard Shopping at TJ Maxx after Johnny Depp Trial #AmberHeard #JohnnyDepp pic.twitter.com/j9Xo9StSRR — Joseph Morris (@JosephMorrisYT) June 19, 2022

Según cuenta una fuente a TMZ, Amber y Whitney estaban examinando percheros en busca de ropa, y, en un momento, se les escuchó hablar sobre pantalones de lino blanco. Parece que las hermanas tenían su cesta de la compra llena. Sin embargo, como se puede ver en las imágenes, cuando supo que las cámaras estaban grabándola, Amber salió huyendo, dejando abandonada la cesta con los productos que ya había elegido.

Tras el juicio, se pronunció Elaine Bredehoft, abogada de Amber Heard que acudió al programa Today, de NBC, y dijo que su defendida ha perdido porque se suprimieron una "enorme cantidad de pruebas".

Además, la letrada habló sobre la indemnización que Heard deberá pagar, 10 millones de compensación y 5 de daños punitivos, algo que, aseguró, no podrá pagar: "No, absolutamente no".