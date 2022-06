Oferta del día: el tocadiscos 'vintage' que arrasa en Amazon puede ser tuyo por solo 40 euros

Rosalía hizo historia en los Grammy en 2018 con todo un fenómeno: El mal querer, el álbum que alcanzó un hito en la música en español por ser la primera persona de la historia en estar nominada al Grammy al Mejor Nuevo Artista con un álbum debut en español. Este año, ha vuelto a hacer historia porque del amor tormentoso y pasional ha pasado a la aparente superficialidad desafiante y experimental del disco Motomami. Pero, ¿sabes que tienen los dos en común? Ambos trabajos están disponibles en vinilo.

Y es que, los vinilos vuelven a ser tendencia y los tocadiscos a estar de moda. No es lo mismo escuchar un disco en su versión mejorada, que escuchar la música auténtica. Los vinilos en un tocadiscos de ahora aportan un aura de autenticidad, con su sonido rugoso, sus imperfecciones... Lo perfecto no es real. Y, lo cierto es que los tocadiscos parecían un objeto propio de coleccionistas y en los últimos años no ha dejado de crecer la venta de tocadiscos vintage y vinilos. De hecho, no hay artista como Rosalía que no lance su último trabajo también en vinilo.

Pero, si no te has lanzado a esta moda retro por la inversión que hay que llevar a cabo, tranquilidad, porque Amazon ha rebajado hoy uno de sus tocadiscos vintage para vinilos más deseado del ecommerce. De hecho, posee la etiqueta Amazon Choice que el gigante de las ventas online otorga a los productos con mejor relación calidad-precio. Por solo 40 euros puede ser tuyo este tocadiscos de la marca Prixton con bluetooth, USB y dos altavoces incorporados, gracias a su rebaja del 42%.

Reproductor vinilo y convertidor de vinilos a WAV para digitalizar tu música antigua favorita. Amazon

¡El mejor en calidad-precio!

El tocadiscos vintage de la marca Prixton es un reproductor de vinilo y convertidor de vinilos a Wav para digitalizar tu música antigua favorita o simplemente para escuchar los nuevos vinilos que los músicos actuales lanzan al mercado. Además, este tocadiscos es bluetooth y contiene dos altavoces, un puerto USB, salida RCA e incluso entrada para auriculares. Por último, y no menos importante, su diseño vintage es precioso, ya que su aguja es de cerámica y la forma como si fuera una maleta.

