Por fin, después de mucho esperar, ya sabemos cuándo se va a celebrar. Si eres seguidor de Amazon, sabrás a que nos referimos, y, si no, ¡te interesa igual! Los próximos 12 y 13 de julio, el Prime Day y sus ofertas vuelven a adueñarse del catálogo del marketplace para que, durante dos jornadas non stop, podamos conseguir nuestros favoritos pero a mejor precio. En definitiva, una fiesta de los descuentos que nos permite darnos algún que otro caprichito sin tener que esperar al Black Friday; aunque, si uno sabe algunos trucos, es más fácil que aún le salgan a mejor precio, entre otras ventajas. Y sí, en 20deCompras, no se nos escapa una, por eso queremos contarte qué debes hacer para que este Prime Day aún te salga más redondo. ¿El primer consejo? ¡Hazte Prime!

Ser del club de Amazon es una de las ventajas a las que podemos sumarnos para comprar a mejor precio, y es que, entre otras virtudes, los envíos siempre serán gratuitos para nosotros y, también, tendremos prioridad a la hora de elegirlos. Dos buenos motivos para unirse a este servicio que, cabe destacar, tiene un precio bastante asumible, ya que podemos pagar por el cuatro euros al mes o 36 anuales. ¿Y si no te convence? No pasa nada, la pertenencia es sin compromiso y, además, aún tenemos otro secreto que contarte: puedes probar de forma totalmente gratuita todo lo que ofrece ser Prime. ¿Vas a renunciar a este privilegio ahora que el día del ahorro más famoso de Amazon está a la vuelta de la esquina?

Ventajas de ser Prime

Disfrutar del acceso ilimitado, envío gratuito en un día en millones de productos y envíos en el mismo día en algunos códigos postales.

Sacar partido a las miles de películas y series de televisión en ‘streaming’, con acceso instantáneo e ilimitado a través de Prime Video.

Saber siempre qué leer gracias a una selección regularmente actualizada de más de mil libros , números de revistas, cómics, ejemplares para Kindle y mucho más, disponibles para cualquier dispositivo y en cualquier momento.

, números de revistas, cómics, ejemplares para Kindle y mucho más, disponibles para cualquier dispositivo y en cualquier momento. Almacenar una cantidad ilimitada de fotos con acceso desde cualquier lugar a través de Prime Fotos.

Escuchar dos millones de canciones disponibles en Prime Music.

disponibles en Prime Music. Acceder de forma prioritaria y exclusiva a las Ofertas Flash.

