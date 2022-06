Son tiempos de reflexión para los naranjas. El desastre sin paliativos en las elecciones andaluzas del 19 de junio, donde pasó de ser la tercera fuerza de la región a desaparecer del parlamento autonómico, supuso la última ficha autonómica que Ciudadanos perdía en escasos dos años. En 'efecto dominó', partida tras partida, se volatilizó de Cataluña y Madrid, abandonó el gobierno de Murcia tras una moción de censura infructuosa, salvó solo un representante en Castilla y León y se estrelló en Andalucía, la única comunidad que todavía cogobernaba. Así las cosas, con las elecciones autonómicas y municipales a la vista en 2023, la formación que lidera Inés Arrimadas medita una "refundación" del partido que garantice su supervivencia en el tablero nacional. Y no descartan, si cabe, concurrir a los próximos comicios con otro nombre.

"Somos muy conscientes de los problemas que tiene nuestra marca, está muy quemada y tenemos que lanzar medidas para una renovación o refundación", reconocía este martes el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, en rueda de prensa apenas 24 horas después de haber renegado del término "refundación" ante los medios. De hecho, Arrimadas ya había anunciado esa misma mañana ante los micrófonos de Onda Cero una renovación -incluso "refundación"- del partido a imagen y semejanza de la catarsis que vivieron los liberales alemanes de Christian Lindner que, habiendo pasado también por "momentos durísimos", resucitaron y ahora tienen su hueco en el Gobierno tricolor de Olaf Scholz, ejemplificó.

A decir verdad, se trata de pisar el acelerador del plan de acción que los naranjas presentaron hace varios meses. Una hoja de ruta apuntalada en ocho objetivos para evitar ser absorbidos por los populares y "mantener el espacio liberal en España", que no es cubierto por los "conservadores" del PP ni los "socialdemócratas" del PSOE, explicaba entonces Arrimadas. La fecha para la presentación de este 'plan de renovación' es clara: antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 2023. La líder que lo pilote será la misma, Inés Arrimadas.

La propia Arrimadas ha confirmado ambas cosas este martes al ser inquirida por dirigentes y excargos públicos de su partido que pidieron que se hiciera a un lado tras la pérdida de más de medio millón de votos en Andalucía y la dimisión presentada ipso facto por el cabeza de lista en la comunidad, Juan Marín. "Los resultados de Ciudadanos en Andalucía exigen la dimisión inmediata de toda la Ejecutiva, la convocatoria de un Congreso extraordinario urgente y la conformación de una gestora hasta su celebración", escribía el domingo a través de su Twitter el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y coordinador de Cs en la región, Ignacio Aguado, como único camino que veía plausible para evitar la "extinción".

Los resultados de @CiudadanosCs en Andalucía exigen la dimisión inmediata de toda la Ejecutiva, la convocatoria de un Congreso extraordinario urgente y la conformación de una gestora hasta su celebración.



No hay otro camino, salvo la extinción. — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) June 20, 2022

Arrimadas respondió a su compañero de filas ayer: “Lo más sencillo a nivel personal es tirar la toalla, dejar a todo el mundo tirado y el que venga después que arree (...) El PP me ha ofrecido todo, lo contó Casado y lo ha contado Moreno”. A lo que Bal añadió: "Vamos a poner patas arriba el partido pero el liderazgo de Inés no está en cuestión". La posibilidad de que tome las riendas del partido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, hasta ahora la opción favorita de las quinielas, no se contempla por el momento.

Caras nuevas, "consultas ciudadanas", nombre...

Entre las medidas que sí consideran los de Arrimadas figuran las llamadas 'consultas ciudadanas', procesos de escuchas similares a los que llevó a cabo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para las elecciones presidenciales del pasado marzo y que pretende organizar la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Otras de las bazas que jugarán los naranjas es su rearme ideológico. "Vamos a cuestionarnos todo, pero vamos a seguir siendo el partido liberal español", aseguró Bal en consonancia con los partido liberales comunitarios donde el liberalismo es una fuerza ya asentada que aglutina grande mayorías. Es el caso de Francia, Alemania o Rumanía.

En la torre de Ventas, sede de Ciudadanos, también se estudia un posible cambio de nombre en las futuras papeletas electorales. Lo admitió Bal a preguntas de periodistas, como un opción que "sobrevuela" la cabeza de todos los dirigentes y que ha sido abordada inclusive con otros partidos liberales europeos para conocer su experiencia.

"Tenemos un comité técnico que está estudiando la fórmula para poder dar soluciones y renovar el proyecto político y, si hay que cambiar de nombre, se cambiará y, si no, nos seguiremos llamando Ciudadanos", ha confesado la 'voz' de los naranjas antes de compartir que a él personalmente le "encanta" ese nombre.

En esta empresa podrían contar con caras nuevas. Así lo reconoció Arrimadas al referirse al plan de refundación de Ciudadanos, un programa "que ha nacido de las bases para renovar programa, equipos, marca y liderazgo”, apuntó.