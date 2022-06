Nagore Robles se pronuncia por primera vez sobre su ruptura con Sandra Barneda y desvela cómo está su corazón

Hace unos meses, Sandra Barneda y Nagore Robles hacían pública su ruptura sentimental después de años compartiendo su vida. La pareja, una de las más icónicas del panorama televisivo, ponía punto y final después de sufrir algún bache en su noviazgo, pero poco ha sido lo que han hablado de ello públicamente.

Ahora, Robles se sincera por primera vez de su ruptura. La exgranhermana reconoce que, ahora mismo, no quiere enamorarse. "Me apetece estar sola. Esto de enlazar una relación con otra, que es lo que he hecho siempre, no creo que sea lo que me apetece ahora mismo".

Sobre Barneda, dice: "Es una mujer brillante, llena de amor, de educación, de compromiso...".

La vasca, además, desvela los planes a corto plazo, sin ir más lejos, para este verano. Planes que incluyen un viaje a Ibiza con su familia, quedadas con sus amigas y un retiro deportivo en el que aprovechará para practicar yoga.

Entre estos cambios que conllevó la ruptura con Barneda, la presentadora de Baila conmigo ha tomado una gran decisión: mudarse a una nueva casa para empezar de cero.

Así, la que fuera concursante de Gran Hermano dejó su piso situado en el centro de Madrid, tal y como anunció hace unos meses en su Instagram.