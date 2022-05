Nagore Robles encuentra su coche abierto de par en par en su parking: "Es muy fuerte, me lo he encontrado así"

La presentadora Nagore Robles ha vivido un momento de miedo y disgusto al encontrar su coche abierto de par en par al regresar al parking donde lo tenía aparcado.

"Es muy fuerte, me he encontrado el coche así", decía la televisiva llevándose una mano a la cabeza y mostrando a sus seguidores el portón trasero de su coche abierto, con una bolsa y otros objetos sobresaliendo en él, además de con las luces de posición encendidas.

"¿He sido yo? Esto he tenido que ser yo, seguro. ¿Qué me van a robar, los arneses de los perros?", reflexionaba Robles tras abrir la puerta del conductor y comprobar que no había nada raro, ni faltaban objetos.

"¿A alguien más le pasan estas cosas?", preguntaba después en una encuesta la presentadora, mientras ser reía con humor de ese posible despiste al bajarse del coche.

Un coche en el que además hizo una reflexión que también compartió con sus seguidores, sobre los muchos mensajes que recibe a diario. "Tengo 758 mensajes, mails, llamadas, de todo", dice sobre lo solicitada que está a diario y pedía comprensión para sus amigas, familia y compañeros de trabajo.

"Seguid escribiendo que sin vosotros no sería nada. Poco a poco iré calmando al dragón que llevo dentro", decía siempre con humor, haciendo ver dos personalidades, la borde harta de los mensajes y la amable que intenta "darle cariño y amor a todos".