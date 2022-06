Podemos culpa a IU del batacazo en Andalucía por haberles relegado e Inma Nieto señala a Teresa Rodríguez por presentarse en solitario

La izquierda alternativa no se pone de acuerdo a la hora de explicar las razones del mal resultado de Por Andalucía en las elecciones autonómicas del domingo, en las que la alianza de Podemos, IU y Más País apenas consiguió obtener cinco diputados. Apenas 24 horas después del batacazo, las organizaciones han empezado a buscar culpables fuera de sus propias siglas, mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz guarda silencio y evita pronunciarse más allá del escueto tuit que publicó el domingo por la noche, en el que se limitó a señalar que "necesitamos abrir un nuevo tiempo que mire al futuro".

En público, Podemos ha querido dejar en manos de IU la valoración del mal resultado electoral, un regalo envenenado fruto del enfado morado por haber quedado en un segundo plano a la hora de liderar la candidatura de Por Andalucía y coordinar la campaña. Y es que fuentes de Podemos se muestran muy críticas con cómo IU ha comandado esta campaña, y reprochan a las claras -aunque siempre en privado- el escaso papel que, aseguran, les ha dado IU a la hora de diseñar los actos, participar en ellos o establecer el discurso y los mensajes a defender por los candidatos.

En su primer análisis tras el batacazo, los morados también consideran que ha sido clave para explicar el mal resultado que la marca y el logo de Podemos no estuvieran presentes en la papeleta electoral y no tuvieran un mayor peso, en general, en la candidatura. Fuentes moradas argumentan que ha sido un error no incluir ninguna referencia a Podemos en la marca que se ha presentado a las elecciones ni explicitar más claramente la vinculación de los morados con la lista, especialmente cuando Por Andalucía y su candidata, Inma Nieto, competían directamente con una marca mucho más asentada como Adelante Andalucía y con su líder, Teresa Rodríguez, mucho más conocida que Nieto.

En Podemos cunde la sensación de que IU ha diseñado una campaña destinada, precisamente, a invisibilizar la presencia de los morados para evitar que Por Andalucía se viera perjudicada por el desgaste que sufre la marca del partido liderado por Ione Belarra. Y esas críticas se suman a la escasa confianza que despertó en Podemos desde el primer momento la elección como candidata de Inma Nieto, que precisamente consiguió imponer IU -con el apoyo de Yolanda Díaz- en detrimento de Juan Antonio Delgado, la apuesta de Podemos.

Los morados, no obstante, no aportan más concreción sobre qué se ha hecho mal durante la campaña para que los resultados de Por Andalucía hayan sido tan magros. E IU, por su parte, atribuye el batacazo al "incidentado" proceso de creación de la coalición, que se conformó a última hora tras una negociación a brazo partido en la que hubo riesgo real hasta el final de que Podemos e IU concurrieran por separado. De hecho, se apuraron tanto los tiempos que, finalmente, los morados no fueron incluidos formalmente en la coalición Por Andalucía, lo que generó un enorme incendio y días de acusaciones cruzadas entre Podemos e IU, que se culparon mutuamente de haber cometido el error que dejó a los morados jurídicamente fuera de la alianza.

IU critica a Teresa Rodríguez por dividir el voto

Más allá del accidentado nacimiento de Por Andalucía, no obstante, este lunes IU también achacó el mal resultado a la división de la izquierda, y concretamente a la decisión de Teresa Rodríguez de haber concurrido con su propia marca a los comicios. Quien lo planteó no fue una dirigente cualquiera, sino la propia Inma Nieto, que lamentó el "daño" causado por la desunión de la izquierda alternativa en dos candidaturas y aseguró que, pese a que Por Andalucía ofreció a Rodríguez entrar en una lista única, ella "decidió levantarse de la mesa y concurrir sola".

"Es una decisión legítima, pero tiene una consecuencia electoral evidente", aunque "hay una que no ha hecho esa reflexión o no la quiere hacer", espetó Nieto en referencia a la líder de Adelante. Se trata de un mensaje que la candidata de Por Andalucía ya planteó en su primera valoración de los resultados durante la misma noche electoral, cuando señaló que, unidas, su alianza y Adelante Andalucía sumaron algo más del 12% de los votos, apenas un punto menos que Vox. "La extrema derecha, sin embargo, nos duplica en escaños y rentabiliza extraordinariamente su porcentaje" por concurrir en una única lista, señaló Nieto.

Son otras fuentes, las que no dependen de ninguno de los partidos que conforman Por Andalucía, las que plantean un análisis que va más allá de las críticas a otras organizaciones. Y estos dirigentes sostienen que, en realidad, el fiasco electoral de la alianza de izquierdas comenzó a larvarse hace mucho más tiempo, a finales de 2020, cuando la alianza de Podemos, IU y los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez bajo la marca Adelante Andalucía saltó por los aires tras meses cruzándose acusaciones en público, un proceso de degradación que culminó con Podemos e IU expulsando a Rodríguez y a sus afines del grupo parlamentario que compartían en el Parlamento de Andalucía.

Según estas fuentes, la fractura de esa alianza entre los diferentes sectores de la izquierda alternativa es la que ha provocado que el bloque a la izquierda del PSOE llegara a las elecciones con muy malas perspectivas. Y no ha ayudado a revertirlas, según este análisis, la "desmovilización" del electorado del PSOE, que provocó desde el primer momento de la precampaña que la posibilidad de que la izquierda recuperara el Gobierno pareciera una quimera, lo cual habría generado desánimo y desconexión entre los votantes progresistas. A ello, estas fuentes suman el poco tiempo que ha tenido Por Andalucía para dar a conocer una marca nueva y una candidata muy poco conocida.

Díaz trata de desvincularse

Más allá del escueto tuit que publicó el domingo por la noche, Yolanda Díaz ha evitado valorar el batacazo electoral de Por Andalucía, pese a haberse implicado a fondo en la campaña participando en tres actos y posando en diferentes imágenes de propaganda electoral con Nieto. Ni Podemos ni IU, por su parte, critican directamente a la vicepresidenta a la hora de valorar los resultados, aunque en la formación morada algunas voces afean que el diseño de campaña capitaneado por IU haya abusado, a su juicio, de la imagen de la vicepresidenta, lo cual implica que Díaz se haya visto directamente salpicada por el fiasco.

Fuentes próximas a la vicepresidenta, en cualquier caso, descartan que el mal resultado de Por Andalucía vaya a perjudicar al proyecto que Díaz comenzará a desplegar en las próximas semanas a través de su "proceso de escucha", ya que consideran que el electorado vota diferente en función de si los comicios son autonómicos, locales o generales. Y su equipo insiste en que la alianza de Podemos, IU y Más País que se presentó a las andaluzas no es la vía que quiere seguir Díaz, que quiere contar con el apoyo de estas fuerzas pero, a la vez, subsumirlas en una plataforma en la que tengan presencia colectivos y movimientos sociales.