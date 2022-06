Puentes, cazas y rearme: aumenta la tensión en la frontera entre dos viejos enemigos nucleares, China y la India

Hace apenas un mes supimos que China está construyendo un puente sobre un lago en Ladakh, en la frontera china del Himalaya con la India. Es el segundo de los dos puentes chinos que cruzan el lago Pangong Tso. El gobierno indio ya lo ha calificado de "construcción ilegal".

La noticia del puente coincide con los movimientos de los ejércitos de ambos países -con 3.500 kilómetros la suya es la frontera más larga del mundo en disputa-. Tanto la India como China están acumulando soldados y aviación militar en la frontera. Es innegable: la tensión en este pliegue del mapa está aumentando... de nuevo.

En 2020 hubo un enfrentamiento entre los dos ejércitos que se saldó con decenas de muertos por ambas partes

Decimos de nuevo porque Ladakh es el escenario de un enfrentamiento constante entre las dos naciones. El último capítulo fue a mediados de 2020, cuando se produjeron enfrentamientos en los que murieron 20 soldados indios y cinco chinos. Eso según datos de ambos gobiernos, porque informes independientes elevaban el número de soldados chinos muertos a unos 40.

En realidad una y otra cosa, los puentes y los movimientos militares, forman parte de un mismo asunto: una disputa territorial. El lago Pangong Tso se encuentra en un territorio disputado por ambos países. China controla dos tercios del lago desde la década de 1960 y de la India es el tercio restante. Pero el conflicto fronterizo es mayor y se extiende a la soberanía de dos trozos de territorio relativamente grandes, y varios más pequeños.

El primero de los territorios, Aksai Chin, está administrado por China como parte de la región autónoma de Xinjiang Uygur y la región autónoma del Tíbet, y reclamado por la India como parte del territorio de la unión de Ladakh. En este punto, la frontera corresponde efectivamente a la verdadera línea actual de control entre las dos naciones. Más al norte, India controla el glaciar de Siachen, reivindicado por Pakistán, zona fronteriza del Valle de Shaksgam, ocupado por China pero reivindicado por la India.

Con 3.500 kilómetros la frontera entre China y la India es la más larga del mundo en disputa

Al este de Bután, ambos países tienen frontera hasta Birmania. El trazado de esta frontera es allí disputado, pues China no reconoce la soberanía de la India sobre el estado de Arunachal Pradesh. Esa soberanía hindú nace de la Convención de Simla, firmada entre la India británica y Tíbet en 1914, pero sin el acuerdo de China. Por eso Pekín reniega del acuerdo: mantiene que Tíbet nunca fue independiente cuando firmó aquel acuerdo.

Finalmente, entre Nepal y Bután, la India y la China poseen una pequeña frontera común, como consecuencia de la anexión a la India del antiguo reino de Sikkim, convertido en estado federado en 1975.

La guerra chino-india

Y si el último capítulo del enfrentamiento bélico entre China e India ocurrió a mediados de 2020, la guerra como tal tuvo lugar entre junio y noviembre de 1962. Al conflicto fronterizo se le sumaron los incidentes violentos tras la rebelión tibetana de 1959, cuando India dio asilo al Dalái Lama.

El Palacio de Potala, en el Tíbet de China Hxdyl (iStock)

Tropas indias y chinas combatieron a más de 4.000 metros de altura hasta el 20 de noviembre, cuando se declaró el alto el fuego. Los chinos podían cantar victoria porque las fuerzas indias del Arunachal Pradesh habían quedado dispersadas. Nehru, primer ministro de la India, llegó a pedir ayuda al presidente Kennedy (EE UU) para defender el país.

India y China combatieron durante 5 meses a más de 4.000 metros de altura, hasta la victoria final de Pekín

En ese momento de desesperación de las autoridades indias, Mao Tse Tung proclamó un alto el fuego unilateral y se retiró de algunas de las zonas ocupadas para situarse en la línea que reclamaba originalmente. Nunca hubo invasión del Ejército Popular de Liberación.

Desde aquel 1962, la frontera ha seguido siendo un lugar de tensiones, pese a que en 1993 ambos países aceptaron crear la Línea Actual de Control (LAC). Hasta algunas zonas claves de esa línea, las partes en disputa, China e India han hecho llegar en las últimas semanas decenas de miles de tropas, además de artillería, tanques e incluso aviones de combate. Y la preocupación se dispara, mientras el mundo está enfocado en la invasión de Ucrania, mientras al otro lado del mundo dos potencias nucleares realizan juegos de guerra.

Según un reciente informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), hecho público esta semana, China cuenta a día de hoy con 350 ojivas nucleares almacenadas (aunque ninguna desplegada) e India con 160, aunque tampoco las tiene operativas.

Aumentan los movimientos de tropas

El gobierno indio ha acusado a China de haber desplegado una veintena de aviones de combate J-11 y J-20 en su base aérea de Hotan, en el sector oriental de Ladakh. Por su parte, la India ha enviado a sus bases aéreas de la frontera misiles tierra-aire, radares y cazas Sukhoi-30MKI, MiG-29 y Mirage-2000.

China ha construido un nuevo puente sobre el lago Pangong Tso capaz de soportar el tránsito de tanques y vehículos blindados

Con su clásica habilidad para decir una cosa y la contraria, la diplomacia de Pekín parece que quiere calmar los ánimos. Su ministro de Defensa, Wei Fenghe, dijo recientemente que "China e India son vecinos, y mantener una buena relación satisface los intereses de ambos países". Pero eso, mientras sigue reforzando su arsenal fronterizo.

De hechos, los medios de la India aseguran que China está construyendo nuevos aeropuertos y bases cerca de la actual LAC. En Washington siguen con preocupación esta creciente tensión. Un general norteamericano ha calificado de "alarmante" el despliegue militar chino.

La construcción de los puentes, que mencionábamos más arriba, es parte de este despliegue. Rohit Gupta, general retirado del ejército indio, ha comentado en declaraciones a la CNBC americana que el nuevo puente es capaz de soportar tanques y vehículos blindados de transporte de personal.

Ambos puentes se encuentran en zonas que siguen estando bajo la ocupación ilegal de China desde la década de 1960", dice la India

"Le da a China la posibilidad de desplazar rápidamente las fuerzas entre las orillas norte y sur del lago Pangong Tso", asegura. El nuevo puente acorta la distancia de 130 kilómetros entre las orillas sur y norte del lago. Según el general, forma parte de un intento de anular una ventaja táctica india en la zona.

"Ambos puentes se encuentran en zonas que siguen estando bajo la ocupación ilegal de China desde la década de 1960", declaró a la prensa la semana pasada el portavoz del Ministerio de Exteriores indio. "Nunca hemos aceptado esa ocupación ilegal de nuestro territorio, ni hemos aceptado la injustificada reclamación china ni esas actividades de construcción", dijo.

El nuevo mapa del mundo pone la región indopacífica en el centro. WIKIPEDIA/Eric Gaba

El creciente poder chino

La India forma parte de la región Indopacífico, que está pasando a ser el "centro" del mundo. Comprende las aguas tropicales del océano Índico, el océano Pacífico occidental y central, y el mar que conecta las dos en el área general de Indonesia. La zona de Asia-Pacífico sería parte de este Indopacífico.

No hay una respuesta inmediata que la Quad pueda dar porque no es una OTAN asiática"

De la preocupación causada por los movimientos expansionistas de China nació en 2007 el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, también conocido como Quad. Se trata de un foro estratégico informal entre EE UU, Japón, Australia e India. Es para el diálogo, pero también para hacer ejercicios militares conjuntos.

A finales de mayo se celebró en Tokio una reunión de líderes de la Cuadrilateral. De las cuatro naciones que componen la Quad, India es la única que comparte frontera con China.

Fuentes cercanas al gobierno indio insisten en que las naciones de la Quad deberían colaborar militarmente, aunque sea a riesgo de enfadar a China. Pero no parece posible. Como le ha comentado a la NBC Deep Pal, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, "no hay una respuesta inmediata que la Quad pueda dar... porque no es una OTAN asiática".