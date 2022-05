Una base china en las Islas Salomón: ¿está aprovechando Pekín la guerra de Ucrania para extenderse por el Pacífico?

La invasión rusa de Ucrania ha devuelto a primera plana del tablero geoestratégico global a Europa y sus fronteras. Pero no es el único y, hasta hace unos meses, parecía que el eje del tablero de juego principal se había deslizado claramente hacia el Pacífico. Y lo que allí ha ocurrido no se ha detenido, pese a que los fotos mediáticos apunten principalmente a Europa.

La aparición de China, el crecimiento de Australia y la entrada de India en el club de las potencias nucleares lo ha cambiado todo en los últimos años. Europa está pasando a ser secundaria y va a ser la región indopacífica la que defina el destino del planeta en los próximos decenios, según algunos expertos.

Por eso Estados Unidos se asoma ya más al Pacífico y por eso es importante, muy importante, todo lo que pasa en ese tablero. Por ejemplo, el acuerdo que han firmado China y las Islas Salomón que incluye asistencia en materia de seguridad.

La región del Indopacífico, el nuevo centro del mundo

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo salomonense, Jeremiah Manele, firmaron el pacto el pasado 19 de abril. Según Pekín, permitirá a ambas partes colaborar en cuestiones como "el mantenimiento del orden público, la protección y las seguridad de personas y prioridades, la asistencia humanitaria y la respuesta a desastres naturales".

Islas Salomón dice que su Gobierno no va a autorizar una base militar china y que Australia es su socio de seguridad"

Pero el acuerdo ha despertado los recelos tanto de la vecina Australia como de Estados Unidos, que ha alertado de que abre la puerta a un hipotético despliegue de tropas chinas en el archipiélago. La ministra de Exteriores australiana, Marise Payne, denuncia la "falta de transparencia" del pacto, pero el primer ministro salomonense, Manasseh Sogavare, insiste en que su Gobierno no va a autorizar la construcción de una base militar china y que Australia "es el socio de seguridad" de las islas.

El propio Gobierno chino aseguraba este viernes que sus supuestos planes de construir una base en el archipiélago eran un bulo. "Son puras noticias falsas", aseguraba un portavoz del Ministerio de Defensa de Pekín, Tan Kefei. Pero, a pesar de estas palabras, la confianza persiste.

Las Islas Salomón, junto a Papúa Nueva Guinea y sobre Australia. GOOGLE MAPS

El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha advertido de que una hipotética base militar china en Islas Salomón sería una 'línea roja'. Washington alerta de que "un acuerdo de este tipo podría aumentar la desestabilización dentro de las Islas Salomón y sentar un precedente preocupante para la región" del Indopacífico.

Esta región está pasando a ser el "centro" del mundo. El Indopacífico comprende las aguas tropicales del océano Índico, el océano Pacífico occidental y central, y el mar que conecta las dos en el área general de Indonesia. La zona de Asia-Pacífico sería parte de este Indopacífico.

El nuevo mapa del mundo pone la región indopacífica en el centro. WIKIPEDIA/Eric Gaba

En esta complicada coyuntura, EE UU e Islas Salomón han acordado iniciar un diálogo estratégico de alto nivel con el propósito de "mejorar la comunicación, abordar las preocupaciones mutuas e impulsar el progreso práctico".

EE UU, Japón, Australia e India vigilan a China

De la preocupación causada por los movimientos expansionistas de China nació en 2007 el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, también conocido como Quad. Se trata de un foro estratégico informal entre EE UU, Japón, Australia e India. Es para el diálogo, pero también para hacer ejercicios militares conjuntos.

Quad se entiende como respuesta al aumento del poder económico y militar chino. Durante la Cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) de 2017, los cuatro países acordaron revivir el pacto de seguridad entre las tensiones en el Mar de la China Meridional causadas principalmente por China y sus ambiciones territoriales.

Las Islas Salomón no son el patio trasero de ningún país y menos un peón de la rivalidad geopolítica entre potencias", dice China

A estas alturas y pese a los trágicos movimientos de la Rusia de Putin en Ucrania, Washington sabe que su rival por la hegemonía mundial es China. De hecho, en 2018, bajo a presidencia de Donald Trump, el Congreso de EE UU adoptó con el voto de republicanos y demócratas la ley de defensa nacional. Esta ley hace de China y de la lucha para "bloquear su influencia" la prioridad del país.

El presidente de EE UU, Donald Trump, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente de China, Xi Jinping, en la Cumbre del G20 en junio de 2019. EUROPA PRESS

Sin embargo, los líderes chinos suelen pedir calma y prefieren hablar del "ascenso pacífico de China". Defienden públicamente que el suyo es un poder real, pero blando. Lo que no quita para que, por ejemplo, un portavoz del Ministerio de Exteriores chino haya dicho respecto a la crisis por las Islas Salomón que los archipiélagos del Pacífico sur "no son el patio trasero de ningún país y menos un peón de la rivalidad geopolítica" entre potencias.

Pekín insiste en que las informaciones sobre sus supuestos planes para construir una base naval en las Islas Salomón "son puras noticias falsas". "Instamos a dejar de hablar de la teoría de la amenaza militar china y hacer cosas más prácticas que permitan avanzar hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del Pacífico sur", ha reclamado el Ministerio de Defensa chino.

China, por el Pacífico y por el Índico

La dictadura comunista/capitalista (con capitalismo estatal o socialismo con características chinas, como se ha llamado a veces) es una superpotencia emergente, aunque muchos analistas consideran que para serlo le falta la influencia militar y cultural de Estados Unidos. Pero su ascenso económico supone para China el dominio del comercio, del acceso a las materias primas clave y de las cadenas de suministro.

Los ministros de Exteriores de Irán y China tras rubricar un acuerdo en Teherán. ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Buscando que su influencia no sea sólo económica y no sólo en el Pacífico, China no descansa. ¿Dónde estaba esta semana el ministro chino de Defensa, Wei Fenghe? En Irán. La visita tenía como objetivo "mejorar la cooperación en defensa estratégica" de ambos países. La cooperación, según dijo Wei, tendría un impacto "notable" en la desactivación del unilateralismo y la lucha contra el terrorismo. Y cuando dice unilateralismo está diciendo EE UU.

Irán y China han ido aumentado sus lazos militares en los últimos años, realizando incluso ejercicios navales conjuntos en el Océano Índico. En 2021 firmaron un acuerdo de cooperación estratégica por 25 años que cubría varias actividades económicas (petróleo, minería, industria, agricultura y transporte).

Miembro de la Guardia taiwanesa con la bandera de Taiwán. Ceng Shou Yi / SOPA

Otra piedra de toque del tablero es Taiwán. China reclama su soberanía desde hace décadas sobre esta isla de sistema democrático y más de 23 millones de habitantes. Su presión no deja de crecer; presión también militar, con cazas chinos sobrevolando el espacio aéreo taiwanés con enorme frecuencia. La pequeña China dice que la superpotencia tendrá "capacidad para invadir Taiwán en serio en 2025".

Del otro lado del Pacífico, EE UU protesta. El país que ahora preside Joe Biden tiene fuertes lazos comerciales y militares con Taiwan y la considera un aliado en la región. De hecho, existe un compromiso norteamericano de ayudar a Taiwán a defenderse de una posible invasión de la China comunista.

Taiwán y cooperación fueron claves de la primera cumbre de Biden y Xi Europa Press

¿Cómo influirá en este juego de poder en el Pacífico este acuerdo con las Islas Salomón? Es pronto para saberlo, pero el juego económico, militar y estratégico en esta zona del mundo, continúa.