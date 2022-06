Las piscinas plegables existen: por qué apostar por una de 50 euros para el verano (¡y usarla como parque de juegos el resto del año!)

Cuando hay pequeños en casa, no hay otra opción: el agua se convierte en nuestra aliada... ¡y en nuestra peor enemiga! Estos sentimientos encontrados se producen porque, por un lado, es la mejor opción para sobrellevar las tardes estivales en las que las altas temperaturas no admiten ningún otro plan (a no ser que montemos un cine de verano en casa). Por otro, una vez que los niños están dentro, es prácticamente imposibles sacarles. Ni para merendar ni, por supuesto, para volver a aplicarles crema una vez transcurrido el tiempo efectivo. Así, no nos queda otro remedio que sumarnos a su diversión en el agua y apostar por juegos y propuestas para disfrutar en familia.

Y es que no podemos negarnos a un chapuzón que nos alivie las jornadas de calor veraniego. ¿No has pensando alguna vez las ventajas que tendría el poder llevar siempre una piscina encima? Ya fuera para los más pequeños, para nuestras mascotas o para refrescarnos nosotros, sería todo un acierto. Si esta idea se te ha pasado por la cabeza, en 20deCompras nos alegra decirte que ya es posible: las piscinas plegables existen y son la solución para llevarla a todas partes. Prueba de ello es el modelo de Pecute, el que actualmente ostenta la etiqueta de más vendido en su categoría. Está disponible en varias medidas y capacidad y tiene una base antideslizante para garantizar la seguridad de quien la use. ¡Y por un precio que no supera los 50 euros si optamos por el tamaño intermedio!

Este modelo incluye una bolsa para facilitar su transporte. Amazon

Este modelo está elaborado con PVC no tóxico, para que sea adecuado para el uso por personas y mascotas. También en seguro por su suelo antideslizante que ayuda a evitar caídas y por su tablero interior de alta resistencia para que, una vez montada, esta no corra peligro de derrumbarse. Su gran ventaja, sin duda, es su característica plegable, que la hace fácil de montar y desmontar. Se puede guardar en una bolsa que facilita su transporte. Otra de las características que nos ha conquistado es sistema de drenaje espiral que vacía fácilmente el agua.

Pero si hay algo que nos ha encantado es su carácter práctico... ¡durante todo el año! Aunque en verano se emplee como piscina, el resto de meses no tenemos por qué tenerla recogida, puesto que puede ser un parque de juego para los más pequeños. Además de introducir allí sus juguetes para que jueguen de forma segura, ordenada y controlada, también puedes convertirla en una piscina de bolas. Solo tienes que adquirir un pack, como este de 100 unidades que hemos encontrado en Amazon por 15 euros, y llenar la piscina.

Este 'pack' ofrece 100 bolas de colores. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.