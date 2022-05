Empieza la temporada de piscinas: tres modelos hinchables de 30 euros... ¡que van a arrasar en Amazon!

Como cada año por estas fechas, los que no lo han hecho ya ultiman la puesta a punto de sus balcones, terrazas o, los más afortunados, jardines. Todas estas zonas exteriores se convierten en las grandes protagonistas de nuestros hogares, puesto que, cuando el buen tiempo predomina, la vida se traslada fuera. Y más desde que tenemos una mesa que en su interior esconde una nevera para que no tengamos ni que ir hasta la cocina para disfrutar de una bebida refrescante con el vermú. Pero, no hay fiesta estival que se precie si no la preside una piscina: un lujo que no siempre está al alcance de todos si es de obra... ¡pero sí si es hinchable!

Estos modelos, cada año, agotan sus existencias, ya que son una fórmula sencilla para refrescarse en casa y asequible para la mayoría de bolsillos. Teniendo, eso sí, cuidado de dónde se instalan y si el peso al estar llena es el apropiado, las piscinas hinchables cuentan con legiones de fans que, ya en mayo, comienzan a buscar los mejores modelos. Y desde 20deCompras no hemos querido perder la oportunidad de acercarte tres de los de Amazon que, según nuestro criterio, más van a triunfar, tanto por su precio (todas rondan los 30 euros) como por las muchas (¡y buenas valoraciones!) que acumulan.

Y el ‘Top 3’ es para...

- La más vendida... ¡y con 28.000 valoraciones! Con una capacidad de 880 litros, esta piscina hinchable circular y de una sola pieza es ideal para aquellos que cuentan con un jardín o un patio de buenas dimensiones. ¿Su punto fuerte? No requiere de ninguna estructura extra para mantener su forma.

Esta piscina mantiene su forma una vez llena. Amazon

- Un modelo infantil... ¡con forma de castillo! Si se trata de que encante a los más pequeños de la casa este modelo es perfecto: una la diversión de una piscina... ¡con la de un castillo hinchable! Incluye tapón de drenaje, tiene capacidad para 295 litros y no quedan muchas unidades en stock. Así que, corre o se agotarán.

No habrá niño que se resista a este modelo. Amazon

- Un modelo con 7.000 opiniones... ¡y por 15 euros! No todas las piscinas que hemos destacado en esta selección cuestan o sobrepasan los 30 euros, como este modelo de Intex por 15 euros que hará las delicias de mayores y pequeños. Y es que, aunque no sea muy grande, es ideal para que una persona se tumbe a leer mientras disfruta de un buen libro. ¿No os parece?

Es una de las piscinas mejor valoradas y más baratas. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.