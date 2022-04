¡El buen tiempo está a punto de llegar! Que no te pille la primera barbacoa sin la mesa nevera más vendida de Amazon

Aunque parezca mentira con el frío que está haciendo este fin de semana, el buen tiempo está a la vuelta de la esquina, porque ¡la primavera ya está aquí! Por tanto, las ganas de disfrutar de los planes al aire libre se multiplican. Tus amigos ya están preparados para que des luz verde a una barbacoa en tu jardín, en el parque del barrio o en el chalet de tu tía abuela. Da igual el lugar, porque lo importante son las ganas. Por eso, seguro, tenéis ya todo preparado, pero, hay algo en lo que habéis reparado y no os habéis lanzado a comprar. Nos referímos a un objeto que mantenga frías las bebidas y que sea más funcional que la típica nevera de playa.

Las mesitas auxiliares, que tan bien vienen para dejar la bebida y el picoteo al alcance de todos, por ejemplo. Pero, obvio, no una mesa auxiliar al uso, sino una que esconda en su interior un contenedor de doble capa ideal para guardar hielos y bebidas para disfrutarlas frías ¡sin tener que entrar en casa!

Para encontrar una mesa de cóctel ideal, desde 20deCompras te aconsejamos la más vendida y económica de Amazon. Su diseño redondo y su revestimiento la convierten en una mesa ideal para jardín, terraza, porches y muchos otros espacios primaverales. Además, no tendrás que preocuparte, si la dejas en la calle, de los agentes externos, ya que está preparada para las condiciones meteorológicas adversas, para la corrosión y para los rayos ultra violetas.

Preparada para las condiciones meteorológicas adversas. Amazon

¡Lo mejor de este modelo!

Lo mejor de la mesa nevera más vendida del ecommerce es que las bebidas siempre estarán fresquitas. Este es uno de los puntos fuertes de esta mesa auxiliar, el cubo de hielo de su interior es muy espacioso y cuenta con un aislamiento de doble pared para asegurar que las bebidas y el hielo se mantengan frías (¡y que no haya fugas de agua!). Además, es fácil de limpiar para que, entre uso y uso, podamos retirar fácilmente los restos. Por otro lado, si tienes la nevera llena y nadie apoya la cerveza, ¡siéntate tú! Porque también hace la función de cómodo taburete, que soporta hasta 100 kilógramos.

