Díaz anuncia que su "proceso de escucha" arrancará el 8 de julio en Madrid

El largamente pospuesto "proceso de escucha" de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que podría ser el embrión de su candidatura a las próximas generales, tiene por fin fecha de inicio: el viernes 8 de julio, con un acto en Madrid. Así lo anunció este jueves la propia Díaz en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta, donde también aseguró que ha elegido esa semana porque es la del Orgullo LGTBI, "de un nuevo país" que "no mira nunca hacia atrás".

El arranque de esta gira por España se producirá meses más tarde de lo inicialmente previsto, ya que desde principios de año Díaz lo ha aplazado en al menos dos ocasiones: la primera, tras convocarse las elecciones autonómicas en Castilla y León, y la segunda después de que se declarase la guerra en Ucrania y el Gobierno centrara sus esfuerzos en la elaboración del plan económico de respuesta al conflicto. Hace unas semanas, no obstante, la vicepresidenta confirmó que el proyecto echaría andar tras los comicios andaluces del 19 de junio.

Díaz no ha ofrecido detalles sobre el formato del acto que tendrá lugar el 8 de julio, aunque sí ha insistido en los dos verbos de los que lleva meses haciendo gala: "Sumar" -el nombre de la asociación que su entorno ha registrado para organizar la ruta- y "escuchar". Sí informó la vicepresidenta de que el proceso acabará en diciembre, lo que implica que el grueso del mismo se desarrollará en el último trimestre del año. Y Díaz confirmó, además, que tras ese mes tomará una decisión sobre si se presenta o no a las próximas generales.

A diferencia de lo que ocurrió al registrarse Sumar como asociación, Díaz confirmó que ha informado a todos los partidos del espacio de Unidas Podemos -fundamentalmente, Podemos e IU- de que su proyecto echaría a andar el día 8 de julio antes de anunciarlo públicamente. No obstante, la vicepresidenta insistió en que "lo relevante" no deben ser las formaciones políticas, al menos en esta "primera fase" del proceso. "Lo importante es hablar de ideas, de proyectos, la protagonista va a ser la ciudadanía: quiero trabajar un proyecto para un nuevo país para la próxima década", planteó Díaz.

La vicepresidenta, asimismo, no negó que existe cierta tensión con la dirección de Podemos, donde en los últimos meses se ha instalado un sentimiento de agravio y donde algunos dirigentes que se quejan -siempre en privado- de que Díaz ningunea al partido y no le informa de los pasos que va dando. "Pero tranquilidad, cabemos todos", pidió la dirigente, que insistió en que las diferencias solo deben darse en base a las discrepancias sobre "los proyectos" y dejó un recado, aunque sin mencionar expresamente a su destinatario: "No es necesario romperlo todo, es necesario cuidarse".

