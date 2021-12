Díaz resucita el discurso transversal y trata de disputar espacio al PSOE con la plataforma que lanzará al inicio de 2022

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya tiene decidida la fecha en la que pondrá en marcha su proceso de "escucha" con vistas a una eventual candidatura a las elecciones generales: después de Navidades. Y este jueves dejó claro, además, que ese proyecto tratará de recuperar el discurso transversal que utilizó Podemos en sus inicios para atraer a una parte del electorado que puede estar de acuerdo con propuestas progresistas, pero que no se siente atraída por los símbolos y términos habituales de la izquierda. "Yo no quiero unir a la izquierda, quiero que la sociedad española sea la protagonista", afirmó. Toda una declaración de intenciones.

El entorno de Díaz lleva semanas planteando esta estrategia, de la que la vicepresidenta es una firme defensora desde hace años. Pero que la propia Díaz afirme tan claramente y en público que no quiere resignarse a la "esquinita" en la que quedaría si asumiera ser "la izquierda del PSOE" supone plantear a las claras un cambio radical en el discurso del espacio político de Unidas Podemos, que abandonó la transversalidad a partir de 2017 en favor de un discurso de izquierdas más clásico. Más aún cuando insiste en que los partidos, incluido el morado, son "percibidos como un obstáculo" por la ciudadanía, lo cual apoya su intención de dejarlos en un segundo plano en su plataforma.

Los planteamientos de Díaz no son nuevos en la izquierda a la izquierda del PSOE. La propia vicepresidenta ya defendía en 2013, durante su etapa política en Galicia, que "las organizaciones partidistas no pueden ser fines en sí mismos", sino que deben saber adaptar su discurso para "transformar la sociedad", un razonamiento casi calcado al que hacía el pasado octubre en una entrevista con 20minutos. El líder de Más País, Íñigo Errejón, es igualmente un defensor a ultranza de la estrategia de transversalidad, y de hecho sus principales diferencias políticas antes de su salida de Podemos fueron precisamente a raíz de esta cuestión. Incluso Pablo Iglesias, en los inicios de Podemos, defendía una estrategia transversal.

Pero, ¿qué es esta transversalidad que ahora abandera Díaz? En 2015, el propio Iglesias ofrecía una definición muy clara al ser preguntado sobre por qué no quería definir a Podemos como un partido de izquierdas. "'Es que lo que tú estás planteando es de izquierdas', me dicen. Sí, ya. Todo lo que nosotros decimos a la izquierda le encanta. Pero para cambiar este país no basta con que a la izquierda le encante nuestro programa. No basta con que haya una identificación simbólica con la palabra izquierda y los símbolos de la izquierda. Hace falta una mayoría social que se identifique con tu discurso y con tus propuestas, y en esa mayoría social habrá muchos sectores que digan: lo de la izquierda no forma parte de mi identificación".

La reflexión es muy similar a la que hacía este jueves, seis años después, Díaz, que insistía en que un proyecto que interpele únicamente a las personas que se identifiquen como de izquierdas, y más si se ubican a la izquierda del PSOE, no sumará una mayoría. Por eso, la vicepresidenta insiste en que no quiere hablar a la esa parte del espectro político, ni siquiera al "bloque progresista", sino a "la sociedad española". Y por ello rechaza quedar relegada a una identificación, la de la izquierda a la izquierda de los socialistas, que "es algo muy pequeño y muy marginal".

Quizá uno de los mejores ejemplos de por dónde podría ir ese discurso transversal del eventual proyecto de Díaz lo dio la propia vicepresidenta este jueves al mencionar que "la sanidad pública no es de derechas ni de izquierdas, sino de la ciudadanía española que paga impuestos". La estrategia, a grandes rasgos, consiste en eso: asumir que hay propuestas, como la defensa de la sanidad pública, que son grandes consensos sociales y tienen una raíz progresista, pero que el grueso del electorado no identifica con la terminología, los símbolos o las posiciones de la izquierda, y abandonar, en consecuencia, estos símbolos y esta terminología para poder defender esas mismas propuestas de forma más eficaz.

Un perfil que penetra en el centro

Parece complicado que, habiéndose estabilizado los bloques progresista y conservador tras el estallido del sistema de partidos en 2015, Díaz pueda pescar muchos apoyos en el electorado de derechas. Pero lo cierto es que el perfil transversal que la vicepresidenta y su equipo han diseñado, centrado en vender su gestión y alejado de grandes proclamas ideológicas -lo que no implica que Díaz, militante del PCE, no tenga ideología-, es uno de los mejor valorados entre el electorado, incluso en zonas del espectro político habitualmente vedadas para los líderes de la izquierda.

Así lo reflejaba, por ejemplo, la última encuesta de DYM para 20minutos, que situaba a Díaz como la segunda líder mejor valorada tras Isabel Díaz Ayuso. Es más: la vicepresidenta obtiene más nota que Pedro Sánchez entre los votantes que se definen como de izquierda y centroizquierda, y es la única líder a la que aprueban los votantes del PSOE a excepción del presidente del Gobierno. Además, Díaz es la tercera dirigente con mejor valoración entre aquellos que se dicen de centro, solo por detrás de Ayuso e Inés Arrimadas y por delante de Sánchez, Nadia Calviño, Pablo Casado o Santiago Abascal.

El equipo de la vicepresidenta lleva meses estudiando estas tripas de las encuestas, y fuentes próximas a Díaz aseguran que la vicepresidenta cuenta con una ventaja que responde a lo que buena parte del electorado busca: que los dirigentes hablen menos de grandes planteamientos teóricos y más de cuestiones concretas que les afecten. De ahí que el proyecto de Díaz, como ella planteó este jueves, vaya a comenzar con un periodo de "escucha" para, "luego", pensar en lo que hay que hacer "colectivamente". La concreción de esas intenciones está a la vuelta de la esquina: tras las Navidades.