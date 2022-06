Inmaculada Nieto acude a la cita electoral del 19 de junio en Andalucía en un rol que hasta ahora no le había tocado desempeñar. Tiene una vasta experiencia parlamentaria, no en vano, ocupa un sillón en el antiguo hospital de las Cinco Llagas desde 2012. Pero esta vez, su nombre encabeza la candidatura de la nueva coalición Por Andalucía como aspirante a la Presidencia de la Junta.

Nieto está convencida de que su electorado "sabrá valorar el esfuerzo" que les supuso formar la nueva alianza, en la que se integran IU, Podemos, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde Andalucía. Y defiende que el próximo 19-J Andalucía se juega "un modelo de futuro".

Inmaculada Nieto Algeciras (Cádiz), 1971 Nieto es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada y está "a punto" de graduarse en Derecho por a Universidad de Cádiz. Afiliada a CCOO, ocupa asiento en el Parlamento de Andalucía desde 2012, aunque esta es la primera vez que se presenta como candidata a la Presidencia de la Junta.

El presidente Moreno habla de "milagro" económico en Andalucía. ¿Cree que ese cambio ha sido real?No, está vendiendo mucho humo, mucho envoltorio de un gobierno que definieron como el del cambio, pero que al final ha sido uno de sustitución, no de las políticas ni de las prioridades, sino de una agenda que a Andalucía no le ha supuesto ni revulsivo ni cambio. Al contrario, hay problemas que se han agravado y otros nuevos que el Gobierno de la Junta ha provocado o no ha sabido impedir. Cada vez que le oigo hablar del de los milagros, le llevaría a la cafetería de la esquina de cualquier barrio a que lo contase. El milagro de la sanidad, la educación, el empleo y el de los autónomos, que los cuenta como si fuesen trofeos de caza.

¿Qué propone Por Andalucía para que la comunidad deje de ser el farolillo rojo en empleo?Es el principal problema de Andalucía, y lo lleva siendo décadas. Lo primero es movilizar todos los recursos públicos. El gobierno de Moreno tiene guardados casi 2.000 millones de euros que no ha ejecutado, a pesar de haberlos recibido para paliar el impacto de la pandemia. Y esos fondos vienen vinculados a algunos de los sectores productivos que en Andalucía tienen muchas carencias. En la industria agroalimentaria, Andalucía podría perfectamente fijar riqueza y empleo aquí y no vender a granel. Es incomprensible que Andalucía no esté ya entre las primeras de España y de Europa en producción de energía renovable. Seguimos siendo un polo de primer nivel industrial, pero necesitamos que esos fondos que vienen se pongan a disposición del tejido privado, que tiene que coger músculo, y de la iniciativa pública para que tire como locomotora de la economía. Y pensar en el empleo vinculado a la Junta. Cuando empezó la pandemia, Andalucía ya tenía su servicio público muy debilitado. Ahora hay que reforzarlo, porque en esta legislatura se han despedido sanitarios y docentes.

Precisamente, ¿cuáles son sus propuestas para la sanidad?Necesitamos contratar personal, es prioritario. Este Gobierno está presumiendo de abrir centros de salud, alas nuevas de hospitales... pero los abre con la mitad de la plantilla del centro de salud de al lado, y esto es literal: lo ha hecho en Estepona, en el Puerto de Santa María o en Sevilla. Las listas de espera o la reiteración con la que se deriva a la privada tiene que ver con el sobreesfuerzo de un personal que no llega. Y buena parte del que tenemos y hemos formado aquí ahora está trabajando en otro sistema sanitario porque la Junta no ha sido capaz de poner encima de la mesa contratos mínimamente estables. Y, dentro de que falta personal en todos los estamentos, hay que poner el acento en la atención primaria y la salud mental.

Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía a las elecciones del 19 de junio. JAIME MARTÍNEZ

¿Y para la educación?Volvemos a lo mismo: si hay menos niños y niñas, aprovechemos para, con una cantidad igual de recursos, bajar las ratios de alumnos por clase: no podemos tener 27, 30, 32 niños por aula, porque eso aboca al fracaso [escolar]. Hay que incrementar el número de plazas públicas de 0 a 3 años, que tiene que ver con el problemón de la conciliación, e incorporar un refuerzo de personal especializado para los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Y a la universidad pública le han pegado un rajazo de 135 millones de euros, cuando algunas de las universidades públicas andaluzas juegan un papel en su territorio que trasciende lo estrictamente académico. La educación tiene que ser de calidad y estar a la mano de la mayoría de la población. La privatización de la formación profesional también es muy preocupante y no podemos dejar que se consolide.

Si forma parte del próximo Gobierno, ¿cuál sería su primera decisión?Lo primero tendría que ser un plan de choque contra la pobreza, la garantía de hacer compatible el ingreso mínimo vital con la renta de inserción. En Andalucía hay un niño de cada diez en pobreza severa, y eso es muy duro de tragar. Tenemos ciudades con esperanza de vida de varios años menos que otras que no están tan lejos, y eso no puede ser.

¿Qué se juega Andalucía el 19 de junio?El presente de hoy es el futuro que pensábamos hace una década. Y no es casualidad que hoy tengamos gente joven muy abatida, con una prevalencia de problema de salud mental importante, saliendo de Andalucía a buscarse la vida a otro sitio. Estamos hablando de una generación que está viviendo las consecuencias de decisiones que se tomaron hace una década y se tomaron mal. Por tanto, nos jugamos un modelo de futuro, cómo será la gente joven dentro de una década, y en qué dirección vamos a poner a la comunidad ahora que tiene recursos. Andalucía se juega que eche raíces un modelo que económicamente y socialmente hace mucho daño y que no es justo.

¿Cuál es su política fiscal?Otro milagro de Moreno. La política fiscal del PP es una receta para todo. Si la cosa va bien, hay que bajar impuestos porque hay mucho dinero. Si va mal, también, porque hay que aliviar el bolsillo del contribuyente. La derecha en España se ha quedado atrás. La derecha europea está planteando que las empresas tienen que contribuir si son muy solventes al sostenimiento de la malla social; y tiene claro que hay que intervenir en el mercado de la vivienda, que una persona no puede condenar el 60% de sus ingresos a pagar el alquiler. La receta fiscal del PP ha devenido es un fracaso. Si quitas dinero de las arcas públicas, empobreces los servicios públicos. Esta ficción que ellos están contando esconde una liberalización total, la ley del más fuerte, que provoca mucho sufrimiento social y te aboca a la ruina. Y es una mentira muy grande.

¿A qué mentira se refiere?Él habla de la bajada de impuestos, pero en realidad para un salario medio de Andalucía, que está en el entorno de los 1.400 euros al mes, estamos hablando de una horquilla que va entre los 20 y los 30 euros al año, que es lo que necesitas al mes para pagarte una póliza privada para tener un pediatra si al niño le duele un oído. 20 euros al año en una casa de familia no hacen nada, pero 300 o 400 millones de euros en las arcas públicas autonómicas, que tienen la competencia exclusiva en educación, sanidad, protección social, residencias de mayores... Ahí hacen mucho para el común.

Inmaculada Nieto, durante un momento de la entrevista. JAIME MARTÍNEZ

¿Cómo se plantean movilizar al votante progresista que en 2018 se quedó en casa?Hubo mucha abstención en 2018. La gente estaba muy enfadada con el PSOE y con Susana Díaz. Había mucho enfado y hartazgo con el bipartidismo. De hecho, el PP sacó el peor resultado de su historia. Hubo mucha desmovilización del votante tradicional, fundamentalmente del PSOE, porque su política de los últimos años respondió a claves que eran perfectamente intercambiables con la que podía poner en marcha el PP en otras comunidades. Hay que llamar a la movilización a la gente que no está de acuerdo con lo que está pasando y ha empezado a resignarse con el aluvión de encuestas, como que no pueden hacer nada. Si hay una alta participación, el revulsivo caerá del lado de la gente que quiere avance y progreso y eso beneficiaría, sin lugar a dudas, al bloque y, por supuesto, a nuestra coalición de izquierda.

Si las izquierdas sumaran una alternativa, ¿usted estaría dispuesta a pactar con el PSOE y con Adelante?Nosotros programa, programa, programa, que ya nos lo dejó bien encargado Julio Anguita. Y luego la consulta a la militancia. Pero si ambas cuestiones suceden, como ha pasado con el Gobierno de coalición en España, por supuesto. De hecho, nosotros nos presentamos a gobernar, no queremos ser la oposición perfecta. Queremos que el gobierno se parezca a la gente de la calle. Si hay acuerdo programático y hay respaldo de la militancia, lo que queremos es que el bloque de progreso gobierne.

¿Hay quién está presentándose a las elecciones jugando a ser la oposición perfecta?Eso lo tendrá que responder cada quien. Nosotros tenemos ambición de gobierno. Si nuestra militancia dice que no, santa palabra. O si no hay un acuerdo programático en el que veamos que vamos a desterrar la crueldad del BOJA, entonces no. Pero si hay acuerdo de programa y nuestra militancia nos da luz verde, nosotros lo que queremos es gobernar. De hecho, queremos liderar el bloque de progreso. El bipartidismo ha cometido muchos errores. Y esta suerte de turnismo en el que se han quedado los dos y que parece que los demás somos menores de edad, responde a una clave de otro tiempo. La forma de participar en política ha cambiado y ni el PSOE ni el PP la han leído convenientemente.

¿Se ve entonces como presidenta de la Junta y Juan Espadas como vicepresidente?¿Por qué no? ¿Por qué va a ser Juan Espadas mejor presidente de la Junta de Andalucía que yo?

Inmaculada Nieto, durante la entrevista. JAIME MARTÍNEZ

¿Mantienen que harán una reflexión serena sobre una posible investidura de Moreno para evitar que Vox gobierne?Hay un escenario indeseable y tenemos que trabajar para que no se dé. Conciliar lo que ya es una mayoría social a pie de calle, lo que preocupa a la gente: empleo, listas de espera, que te valoren a la abuela dos años más tarde de pedir la Ley de Dependencia. Pero si se diera ese escenario indeseable, evidentemente hay que abrir una reflexión. Yo he sido honesta diciéndolo y me perturba que haya quien no vea que la tiene que hacer. Claro que hay que reflexionar porque las decisiones tienen consecuencias y el PP se ha apuntado a una agenda de crueldad en el BOJA, en lo social y en lo económico, apoyándose en la extrema derecha, a la que le debe haber llegado a la Presidencia de la Junta con el peor resultado de su historia. Ellos también tendrían que reflexionar sobre su proceder y los pasos que dan.

¿Cree que la manera en la que se gestó Por Andalucía podría pasarles factura en las urnas?Espero que no. Fue una locura, muchos meses de negociación, pero hubo acuerdo político, con muchas puntadas, pero se logró. Espero que la gente a la que nos debemos valore ese esfuerzo. Estoy segura de que la mayoría comprende que eso no es fácil, aunque solo sea porque vea que no hay ningún otro territorio a día de hoy en el que esa unidad está pertrechada. Que valore que hemos hecho un esfuerzo orillando diferencias, porque nos hemos dado cuenta de que lo importante era no fragmentarnos y presentar una coalición que fuera solvente para garantizar un voto de izquierda. Por tanto, espero que en los dos platillos de la balanza pese más el hecho de haber hecho ese esfuerzo pensando en nuestra gente.

Feijóo, Sánchez, Yolanda Díaz… ¿Teme usted que tanto la campaña como las elecciones no sean en clave andaluza?Creo que la derecha va a intentar que no haya demasiada campaña. A Moreno le falta decir aquello de "haga usted como yo, no se meta en política". Tampoco es la primera prueba de fuego de Feijóo, que hay un cogobierno del PP y Vox en Castilla y León. Y para Yolanda Díaz tampoco es una prueba de fuego, porque tiene un proyecto que trasciende esto. Y nuestro proceso ha sido nítidamente andaluz. El PP va a intentar hacer de esto una especie de plebiscito o de termómetro de las generales, pero eso toca el año que viene. Aunque si quieren que hablemos del Gobierno central, hablaremos del gobierno que ha sacado adelante la reforma laboral con los sindicatos y con la patronal; o de la subida del salario mínimo interprofesional, que en Andalucía ha hecho tantísimo bien.

Yolanda Díaz se volcó poco en la campaña de Castilla y León y en esta parece que se va a volcar un poco más. ¿Es esta la primera parada de su proyecto?Ella vino cuando todavía no estaba la negociación rematada, pero estaba ya muy madura, y nos apeló a sumar. Somos su gente, la que comparte su espacio, también en Madrid. Es normal que desde ese ángulo ella se sintiera concernida porque las cosas salieran bien, pero nunca ha vinculado su proceso a este, porque no lo es. Es bueno que Andalucía tenga el sitio que merece. Y Andalucía no es un territorio que necesite ni tutela ni supervisión. Andalucía está llamada a hacer cosas importantes en España y puede ser una locomotora de este país.

Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía a las elecciones del 19 de junio. JAIME MARTÍNEZ

Hay cierta parte del espectro político que acusa, no solo a Por Andalucía, también al resto de fuerzas, de ser sucursales de los partidos de Madrid. ¿Cómo lo valora?No me voy a meter en la valoración que haga cada quién, pero en nuestro proceso para formar la coalición ha habido una interlocución de dirección y prioridades andaluzas. Tenemos un modelo para Andalucía que está inserto en un modelo de país, pero no creo que eso condicione el liderazgo que debe tener tu territorio y tu autogobierno. Creo la crispación que nos ha llevado a un panorama social y demográfico muy feo viene de contarle a la gente la ficción de que puede haber 17 realidades que no tengan nada que ver una con otra o de jugar al agravio entre territorios para fortalecerte o debilitar al gobierno central. Ese discurso que ha utilizado la derecha de manera muy irresponsable para tapar sus líos, su corrupción. Y buscando culpables, al final ha orillado la agenda política. Andalucía no puede ser ni subalterna en lo económico ni en lo social, pero quienes trabajamos aquí tenemos que ser conscientes de que hay que compartir un modelo de país.

Andalucía es la tercera comunidad por la cola donde el Gobierno ha ejecutado menos presupuesto del que estaba previsto. ¿Qué valoración hace?Eso es una de las consecuencias de la confrontación. Pero hay más factores, como una administración pública raquítica y los fondos que se han devuelto por incapacidad de la Junta de tramitarlos y su obcecación de no contratar a más gente. Les falta capacidad de generar un espacio de colaboración entre administraciones porque utilizan los problemas para horadar al Gobierno de España. Ven más rendimiento partidista a que el problema se enquiste en vez de resolverlo. De las muchas cosas malas que nos podrían pasar si este gobierno se editara en cualquiera de sus combinaciones de derecha y extrema derecha, está la cantidad de millones que la Junta devolvería, por su obcecación de no comprender que sin personal público formado no vas a tener capacidad de hacer todo el procedimiento de captación, distribución y justificación de los fondos. Eso es un lujo que está fuera de nuestro alcance.

Adelante Andalucía no está en su coalición. ¿Cree que se debería intentar que estuvieran en un proyecto liderado por Yolanda Díaz para las generales?Ellos decidieron hace muchos meses no formar parte de la coalición y es una decisión que hay que respetar. Si en sucesivas convocatorias electorales reflexionan y se quieren incorporar, ¿cómo no va a haber un cauce de diálogo como lo hubo en la mesa de partidos que negoció la coalición que finalmente tenemos las otras seis fuerzas? Es algo que interpela más a ellos que a quienes sí nos quedamos sentados en la mesa de la que ellos se levantaron.