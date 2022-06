Carmen Lomana habla sin tapujos sobre la separación de Nacho Palau y Miguel Bosé: "Los niños eran su letra de cambio"

Carmen Lomana está reinventándose en el sector de la comunicación. Y es que la que fuera concursante de Supervivientes se ha adentrado en los podcasts con Té de señoras, un programa creado junto a Miguel Lago y en el que se siente con total libertad para hablar de cualquier tema.

Para conocer un poco más sobre este nuevo proyecto, la empresaria ha ofrecido una entrevista para Outdoor, en la que también se ha mojado a la hora de hablar sobre ciertos temas de actualidad relacionados con el mundo de los famosos.

"Creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y me lo estoy pasando fenomenal, me encanta. Miguel es el mejor compañero, porque él me pincha, me pregunta, yo a él. Los invitados también son estupendos, él lleva a uno un día y yo a otro", comenta sobre su nuevo trabajo.

Asegura también que, aunque esté muy contenta con este podcast, ahora su proyecto es descansar e irse de vacaciones: "Irme a mi casa de Marbella, unos días a Asturias y también me encantaría ir a Saint-Tropez, es un sitio que adoro y en el que me siento feliz".

Su paso por la Sálvame Fashion Week dio mucho que hablar debido a las críticas hacia las modelos que participaban en la pasarela y el accidente que tuvo Chelo García-Cortés.

"Yo no fui la que dijo lo de Chelo. Fue Eduardo Navarrete", afirma, a lo que añade que pensó que a las colaboradoras del programa les habían echado un mal de ojo por haber quemado una foto de Isabel Pantoja y por ello "todas se están rompiendo los huesos".

La coleccionista de alta costura también habla sobre su fuerte encontronazo con Lydia Lozano: "Ella exagera y dice cosas que no son. Todo salió a raíz de Miguel Bosé. Yo le defendí mucho, pero porque tenía suficientes argumentos para hacerlo y Lydia empezó a decir que ella era más amiga que yo de Miguel".

Abriendo esta veda, la colaboradora no dudó en abrirse acerca de la separación entre el cantante y Nacho Palau y el tema de la custodia de los niños. "Los niños estaban matriculados en el colegio en México [...] Nacho podía ir cuando quisiera, le pagaban los viajes, una casa aquí, pero al final se tensó la cuerda y los niños eran su letra de cambio", confirma.

Asimismo, asegura que ella no tiene nada en contra del actual concursante de Supervivientes y que no va a hablar más allá de cosas que no le involucran.

Este tema lo enlaza para recordar su paso por la isla: "Volvería ahora mismo. Fui tan feliz. [...] Fue un gustazo estar ahí, tener la oportunidad de echarte un pulso contigo misma. No tenía de nada, pero tenía lo que más me podía gustar, el mar, el sol... me faltaba la comida. Si hubiese tenido comida, me habría quedado allí un año".

Por último, la socialité da su opinión sobre Luis Lorenzo: "Le conocía como todos, como un actor. Normalmente, nunca habría tenido desconfianza de él. Le ves como a todo el mundo, un compañero de televisión que un día te invita a tomar un café y a lo mejor le hubiera dicho que sí".