El cruce de acusaciones entre Lydia Lozano y Carmen Lomana ha tenido un nuevo episodio en Sálvame, y ambas se han vuelto a enfrentar con motivo de las declaraciones pasadas de la periodista: "Tuve con ella una de las broncas más grandes que he tenido en mi vida telefónicamente".

Con motivo de la Sálvame Fashion Week, la empresaria iba a acudir a plató para mostrar una serie de bolsos, y en una conexión en directo, la tertuliana ha ido directamente a acusarla: "Le comiste la oreja durante una hora a Miguel Frigenti poniéndome verde. Llamaste a dos personas que no voy a nombrar que sabes que son íntimos amigos míos".

Carmen Lomana se ha defendido desde la distancia, renunciando a ir a plató: "Hay que ser valientes cuando merece la pena. Estoy harta de tantas mentiras. Yo estuve con mi representante, que es el mismo de Frigenti y de Lydia, pero yo no hablé para nada de ella".

"Yo no quiero a ir a plató para eso", ha espetado Lomana muy enfadada por la encerrona que le ha querido hacer Sálvame, y Adela González le ha pedido disculpas en nombre del programa: "Yo nunca diría en mi vida que nadie se fuera de un plató. En todo caso, no voy yo si sacáis este tema. Yo lo único que quiero es que Lydia me deje tranquila".