Nacho Palau opina sobre la figura de Miguel Bosé como padre: "Es muy posesivo y controlador"

Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, mantuvo el silencio durante años en temas relativos a su relación sentimental con el cantante, así como con sus hijos. El valenciano se está abriendo con sus compañeros, en este aspecto, durante su estancia en los Cayos Cochinos.

A la luz de la luna, Kiko Matamoros aprovechó para entablar una conversación con Nacho y poder indagar en la estrecha relación que le unía con Lucía Bosé: "No sé qué decirte, pero nos meábamos, nos lo pasamos tan bien...". "Espero vivir suficiente para ver cómo sus hijos le tocan las pelotas como él se las ha tocado a su padre y a mí".

La distendida conversación que mantuvieron Palau y Matamoros, terminó por reconducirse hacia la figura de Miguel Bosé como padre: "Él estaba muy ilusionado con los 'nanos'. Quería todo lo contrario a los momentos malos que tuvo en su infancia. Lo teníamos todo más o menos hablado de quién se iba a dedicar a qué y tal".

Según Nacho Palau, tras el nacimiento de sus dos primeros hijos, el comportamiento de Miguel cambió de la noche a la mañana: "Empezó a hacerse muy posesivo, a quererlo controlar todo mucho. Iba superorgulloso con los 'nanos', pero demasiado. Una obsesión de que se constipan, de que yo me he ido, se han caído y se ha rajado…".

Kiko Matamoros comentó: "Yo he tenido muy buena relación con él. Yo di la exclusiva de vuestros hijos", a lo que Nacho no dudó en responder acerca de la existencia del supuesto "chivato" que tiene Bosé: "Se lo he dicho yo y se lo ha dicho más gente, sobre todo su madre, pero bueno él es el más inteligente del mundo. Hortera y figura hasta la sepultura".