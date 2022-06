Carlota Boza habla sobre su relación con la fama: "De tanto escuchar mi nombre en los pasillos de la 'uni', me daba paranoia"

Carlota Boza, la actriz conocida por interpretar el papel de Carlota Rivas en La que se avecina, ha cumplido 21 años. La joven se entrega, como cualquier otra, a TikTok e Instagram donde ya acumula 547.000 mil seguidores.

Toda una vida delante de la cámara y los focos, Carlota confiesa que ha tenido que renunciar a hacer cosas que verdaderamente le gustan por el simple hecho de ser quién es.

"Lo normal era estar por las mañanas de grabación y por las tardes con los profesores de refuerzo. Reconozco que ese ritmo a veces se nos ha hecho un poco duro", declara Boza a Outdoor. "Igual mis compañeros salen, se toman una cerveza, hacen vida social y yo no puedo porque tengo muchas cosas que hacer."

La actriz se siente orgullosa de la infancia que tuvo y valora el aprendizaje obtenido en la serie: "Pablo Chiapella y Eva Isanta me han enseñado el oficio realmente y la profesión". Aunque son más lo compañeros a los que elogia: "Pepe Viyuela me enseñó que todo está en los ojos y Macarena Gómez, que me sorprenda con todo lo que está sucediendo".

Sin embargo, el hecho de ser una figura mediática desde muy pequeña le ha facilitado el poder codearse con gente de la jet set como Victoria Federica: "Ambas veraneábamos en Sotogrande, con ocho años éramos íntimas amigas".