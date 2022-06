La madre de Nacho Palau carga contra Miguel Bosé: "Quiso hacer un trato para quedarse con nuestra casa"

Lola Medina, madre de Nacho Palau, ha ofrecido una exclusiva para Diez Minutos en la que carga contra Miguel Bosé, la que fuera pareja de su hijo durante 26 años.

Medina, que asegura haber "perdido el respeto" al cantante, dice que, no obstante, no le guarda "ningún rencor". "Yo no quiero saber nada de él", dice rotunda.

Además, destapa el trato que quiso hacer el artista, pero que finalmente no llegó a buen puerto. Bosé intentó quedarse con esta casa de Chelva, pero está a nombre de mi hijo, que no aceptó el trato, claro", desvela.

Sobre la relación entre ambos, opina: "Cuando Nacho me dijo que se iba a vivir con Miguel, lo pasé fatal. Temía que le hiciera daño, como se lo ha hecho". Y defiende que el cantante le diera dinero a su hijo mientras vivían juntos. "Si Miguel no quería dar nada, ¿por qué lo dio? ¿Le obligó alguien a darle dinero a Nacho?".

Sobre el concurso de su hijo en Supervivientes, dice: "Nacho es un gran superviviente. Para que los niños puedan ir mañana a la Universidad si quieren. Le ha costado adaptarse en la isla, pero lo está haciendo muy bien. Sus hijos están muy orgullosos de él, preguntan que cuándo vuelve papá", asegura.

En cuanto a la faceta como padre de Miguel, indica que "ha gastado una fortuna en nannys y en servicio. ¿Era necesario?", se pregunta. "Los niños quieren cariño".

Sobre ella misma, desvela que se recupera actualmente del cáncer de pulmón que le detectaron y extirparon. "Me estoy recuperando de un cáncer y cuidando a mis nietos, pero estamos felices".