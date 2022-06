Vecinos de Barcelona protestan contra los alquileres turísticos y de temporada vestidos de "guiris"

2️⃣ @ShBarcelona i Lioness Inversiones especulen amb tres senzills passos:



🚪 No renoven contractes i expulsen veïnes (encara que faci 30 anys que hi viuen)

🏗 Reformen els pisos

💶 Lloguen a preus de luxe que cap persona normal podria pagar! (2.000€ per 60m2) pic.twitter.com/q4tlR5kh15