Verdeliss relata los problemas de su hija pequeña con la lactancia: "Me siento sobrepasada"

Es habitual que Verdeliss cuente a sus seguidores los nuevos pasos de cada uno de sus ocho hijos. La influencer hace partícipes a sus fans de todas sus etapas. Lo último que ha relatado es la crisis que está atravesando Deva, su pequeña de tres meses.

La última hija de Verdeliss se ha sometido a una frenectomía, es decir, le han extirpado el frenillo con la intención de corregir la anquiloglosia que sufría. Este percance ha provocado que la niña se encuentre en una crisis de crecimiento que está afectando también a su madre.

En su caso, Deva tiende a exigir mucho más alimento del habitual, por lo que la lactancia se ha convertido para Verdeliss en un importante y doloroso reto. Según la influencer, este problema le está "pegando fuerte" a su hija, por lo que le ha tentado el cambio a recurrir a suplementos de leche artificial.

"No me extraña que sea motivo de abandono de lactancia, me estoy sintiendo sobrepasada. Deva lleva unos días súpernerviosa. ¡Solo pide mamar! Pero no parece ser suficiente y responde con lloros y tirones donde veo las estrellas", dijo la influencer a sus seguidores de Instagram.

Sin embargo, y a pesar de la tentación, Verdeliss ha confirmado que continuará con la lactancia materna sin emplear suplementos: "En fin, paciencia, no soy novata en esto. No he de caer en la tentación de ofrecer suplemento… Sé que es algo transitorio. No hay más misterio: a más demanda, mayor producción. Ojalá mis tetas fuesen surtidores a la carta, pero toman su tiempo en regularse".

Aunque se trate de una etapa difícil para ella, no es la primera vez que se enfrenta a ella. Con sus otros siete hijos le sucedió algo parecido. "Estas crisis de crecimiento han seguido un patrón casi matemático, solo nos quedan las del año y los dos años", dijo finalmente Verdeliss.