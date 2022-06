Ortega Cano pierde los papeles ante las cámaras acompañado de Ana María Aldón: "¡Qué te calles!"

Problemas de camino a El Rocío. Y es que José Ortega Cano ha tenido un altercado con la prensa mientras acompaña en este trayecto a su mujer, Ana María Aldón.

"Haga el favor de callarse, ¿vale? ¿O queréis un problema?", son las primeras palabras que el torero suelta bruscamente a las cámaras cuando los periodistas preguntan a la diseñadora sobre las palabras de Gloria Camila en defensa de su padre.

Pero los medios de comunicación no cesan e insisten, a lo que el diestro añade un estruendoso "¡Qué te calles!", ya que no quiere que les graben ni les pregunten por nada relacionado con su familia.

#VÍDEO | Ortega Cano estalla con la prensa: "Haz el favor de callarte o queréis un problema. ¡Que te calles!" https://t.co/j9y015nFcf pic.twitter.com/CPTl2wiI94 — CHANCE (@CHANCE_es) June 2, 2022

Parece ser que la entrevista que Ana María Aldón concedió a una revista hace unos días podría ser el inicio de una nueva crisis familiar. Sobre las declaraciones, Gloria Camila no se ha quedado callada y ha opinado al respecto: "Yo no he hablado mal de nadie, pero bueno, está visto que tengo que ser titular siempre para poder cobrar bien".

Asimismo, la colaboradora de Ya son las ocho ha comentado las palabras de la esposa actual de su padre sobre las declaraciones de Rocío Carrasco, en las que confesó que la decisión de casarse con Ortega Cano no fue la correcta: "Yo tampoco permitiría que nadie hablase mal de mi familia".