La tierna reflexión de Sara Carbonero para felicitar el 6º cumpleaños de su segundo hijo, Lucas

Este jueves, Lucas Casillas Carbonero cumplió seis años. Como suele hacer su madre, Sara Carbonero, ha aprovechado la ocasión para lanzar una reflexión sobre uno de los momentos más destacados de su vida, casi siempre a medio camino entre la ternura y lo poético. En este caso, ha querido recuperar una oda que le escribió a los segundos hijos durante su etapa en Oporto o, como ella lo define, "a orillas del Duero".

Para la periodista y modelo de 38 años, Lucas, o Lucas Locura, como ella le llama, es su "manojito de alegría, estrella del rock, rebelde con causa". Y está harta "de escuchar y repetir" ciertas frases como "los segundos son de otra pasta, los segundos tienen el cielo ganado, los segundos son más independientes, espabilados y autosuficientes" o que "son unos supervivientes".

Aunque continúa explicando que "en esto de la maternidad, como en todo, no se debe generalizar", para Carbonero es importante resaltar que "los segundos, desde que nacen, tienen que ingeniárselas para hacerse su sitio y lograr, sin ellos apenas sospecharlo, que sus hermanos mayores no les vean como el enemigo".

Además, tienen que bregar con no ser "los protagonistas de muchas primeras veces de sus papás ni de los temas de conversación en la mesa", así como han de acostumbrarse "a que en el álbum de fotos haya una suya por cada diez del primogénito". Pero esto, sin embargo, tiene un enorme aprendizaje, dado que comparten "desde el minuto uno" y "heredan con alegría ropa y juguetes".

A la también empresaria le resulta especialmente enternecedor que se debatan "entre imitar y repetir todo lo que hacen los héroes de sus hermanos y forjarse su propia personalidad". Lucas le ha enseñado a su madre que los segundos son "pacientes, conformistas y conciliadores, pero también fuentes inagotables de energía, unos auténticos terremotos que crecen aprendiendo lo bueno y lo menos bueno de los pequeños maestros que tienen en casa" y que la gran lección que les dan a los padres los segundos es que no lo saben todo.

"O que el amor no solo no se divide sino que se multiplica por infinito", resume la toledana, añadiendo que lo a veces funciona con un hijo "no tiene por qué hacerlo con otro" y que "los retos, emociones y miedos seguirán siendo los mismos", cometiendo nuevos errores.

Sara finaliza asegurando que "esa rebeldía que les caracteriza no es otra cosa que su manera de marcar terreno para ir haciendo su camino desde chiquititos" y que, por raro que parezca, "no hay momento de mayor seguridad para una madre o padre que cuando le ponen por primera vez a su segundo hijo en brazos".

"Si los segundos no existieran, habría que inventarlos", termina Carbonero, que ha recibido los parabienes por dicha reflexión de Alfred García, Paula Echevarría, Marisa Jara, David Cantero, Bibiana Fernández, Sara Sálamo, Óliver Torres, Nuria Roca, Sandra Sabatés, Sofía Ella o Lara Álvarez, entre otros.