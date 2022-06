No querrás volver a usar una manguera tradicional después de probar las extensibles

Las mangueras tradicionales, esas culebras amarillas, acaban ocupando el suelo de nuestro jardín y enredándose entre sí y con los objetos de nuestra casa, complicándonos las tareas del hogar. Por eso, cuando pruebes las extensibles no querrás volver a utilizar una tradicional de plástico o caucho. De hecho, se han hecho populares precisamente por el poco espacio que ocupan, gracias a su diseño que el propio nombre indica: se expanden al pasar el agua a presión por ellas y se contraen cuando se cierra dicho flujo.

Resultan muy útiles en los jardines para tareas como regar las plantas y arbustos o lavar el coche. Su fabricación es con látex, por lo que destacan por su resistencia y por su larga duración, ya que como no sufren torceduras, como las clásicas que nombrábamos antes, no se quiebran. Así que, si tú también estás cansado de cargar la pesada manguera de un lado a otro del jardín, pásate a este modelo más práctico. Además, no es necesario un gran desembolso de dinero, por menos de 40 euros podemos tener una de gran calidad.

Los materiales son de gran calidad, de hecho, es una de las más versátiles y livianas del mercado. Solo mide 33 pies sin agua y cuando se llena puede medir hasta 100. No se enreda ni tuerce, así que no te costará nada recogerla y transportarla de un lado a otro del jardín. Además, cuando el agua deja de correr por dentro, cesa de expandirse y se recoge en pocos segundos.

