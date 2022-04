Las barbacoas son para el buen tiempo: tres modelos (¡desde 32 euros!) que puedes colocar en el jardín o la terraza

Nos apasionan las barbacoas. En cuanto llega el buen tiempo y los días se alargan nuestro yo más primaveral nos exige parrillada y reunión al aire libre. Si ya has puesto a punto el jardín y has comprado esa hamaca de colores con la que llevas soñando todo el año, es hora de hacerte con una barbacoa para ser el primero en inaugurar la temporada.

¿Qué no tienes jardín? No hay problema. Si piensas que no puedes preparar una fiesta con carne a la brasa, cervecitas y amigos porque careces de este espacio en casa, estás muy equivocado. El mundo de las barbacoas es amplio e incluye modelos eléctricos, otros que funcionan con carbón y otros con gas. Hay diseños para amplios espacios, pero también portátiles y que no emiten humo para colocarlos en la terraza. En 20deCompras hemos seleccionado varios modelos para que disfrutes de forma segura de las brochetas a la brasa, las sardinitas o las verduras más deliciosas y al mejor precio.

Tres modelos desde 32 euros

- La más vendida de Amazon es de carbón. Esta barbacoa clásica con carro de acero inoxidable de la marca Tepro es un éxito en este marketplace. La razón, además de su coste reducido, es su fácil instalación. Incluye un área de parrilla de doble altura, tapa y un estante lateral abatible para ayudarnos en las elaboraciones. Además, cuenta con un termómetro y un cajón para añadir con combustible adicional. Su precio no supera los 140 euros.

El carbón es el combustible que más se usa para las barbacoas. Amazon

- De sobremesa ¡y por 32 euros! Si no tienes tanto espacio, pero no quieres renunciar al sabor de los alimentos cocinados con carbón vegetal, hemos encontrado un modelo de sobremesa que se puede colocar, prácticamente en cualquier rincón (mide 31x21x14 centímetros) y que solo cuesta 32 euros. Está fabricada por la empresa extremeña Imex, se monta fácilmente y funciona con leña o con carbón vegetal.

Barbacoa de sobremesa Amazon

- De carbón y sin humo. Son un éxito de ventas y con razón. Ya que son perfectas si no dispones de mucho espacio. Su interior lleva un motor de batería que se mueve por un ventilador y acelera la combustión ahorrando carbón y generando menos humo. Además, este modelo incluye un sistema para que la grasa no caiga a las brasas. Su precio es de 69,99 euros, en Amazon.

Barbacoa sin humo. Amazon

