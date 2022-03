¿Se te secan las plantas en casa? Cámbiate a las macetas de autorriego y transforma tu hogar en un jardín

No hay que ser jardinero experto para conseguir que las plantas naturales de nuestra casa tengan buena salud. Con la llegada de la primavera, la naturaleza cobra protagonismo y cualquier rincón de nuestro hogar luce su mejor cara si añadimos especies vegetales. Sin embargo, hay quienes no apuestan por ellas porque creen que no tienen mano. Si a ti también se te mueren con solo mirarlas, o te gustan pero no tienes tiempo para cuidarlas, hemos encontrado la solución. Es un sistema, cada vez más extendido, que permite aportar el agua que cada una necesita según la temperatura y la humedad del ambiente. Su nombre: maceta de autorriego.

Este producto te ayudará a que cada planta tenga el agua suficiente sin apenas prestarle atención. Existen modelos de varias medidas: desde los pequeños, perfectos para plantas aromáticas, verdes o con flores; hasta los más grandes, apropiados para árboles frutales de pequeña envergadura o plantas decorativas de talla mayor. En 20deCompras hemos encontrado un modelo de cada tamaño para que descubras sus beneficios tanto si eres novato como si eres experto y necesitas pasar una temporada fuera de casa, ya que te ayudará a mantener tus plantas en perfecto estado durante tu ausencia.

Jardinera para plantas pequeñas

Este modelo está disponible en varios colores y es muy apropiado para pequeñas plantas con flores o hierbas aromáticas. Combina diseño y funcionalidad, y aportará a tus plantas la cantidad de agua y nutrientes que necesitan con un crecimiento perfecto durante 12 semanas. ¡Y está rebajada en Amazon!

Una maceta para hierbas aromáticas o plantas con flores que queda bien en cualquier rincón. Amazon

Jardinera para plantas grandes

Las plantas de más envergadura, así como los pequeños árboles, encajan perfectamente en este modelo de maceta que se puede mover fácilmente porque tiene ruedas incorporadas. Su diseño minimalista combina con cualquier decoración y añade el sistema de autorriego con el que el cuidado de las plantas es muy sencillo.

Tener tiestos Freepik

Así funcionan las macetas de autorriego

Se vierte agua en el depósito incorporado en la parte inferior de la maceta y la planta absorbe según sus necesidades específicas. El riego se realiza desde la parte inferior y son las raíces las que deciden cuándo tomar el agua que tienen disponible. Solo necesitas colocar la maceta en un lugar luminoso, y listo.

Este sistema nos indica la cantidad de agua que debe disponer el depósito como máximo según la temperatura. Así, nos aseguramos de que las raíces absorban la justa, convirtiéndolo en un mecanismo muy eficaz. Este exhaustivo control del líquido suministrado es una de sus principales ventajas, ya que tan perjudicial puede ser un exceso de agua como la falta de ella.

Ahora, seguro que tus plantas sobreviven y las tareas de jardinería son más reconfortantes. Ha llegado el momento de hacerlas más sencillas con este conjunto de herramientas, el más vendido de Amazon, que tiene un pequeño rastrillo, una pala y un plantador y que tiene un precio muy asequible.

Kit de jardinería más vendido de Amazon. Amazon

