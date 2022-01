¿Se te mueren las plantas en casa con solo mirarlas?, sigue estos consejos para que te duren sanas mucho tiempo

Hay hogares en los que entras y multitud de plantas con un aspecto inmejorable te dan la bienvenida. Otros hogares, sin embargo, solo tienen plantas secas, porque hay personas que no consiguen hacer crecer ni las especies más resistentes de interior. Pero, no pasa nada, esto último no significa que tengas algún problema. Si quieres tener plantas en tu hogar y se te mueren siempre, solo tienes que seguir una serie de consejos para que las variedades que quieras te den también la bienvenida cuando llegues a casa.

No es necesario dedicarles mucho tiempo, el secreto es algo más simple: saber bien qué cuidados necesita cada planta y contar con los productos de calidad acertados para cuidarlas. Muchas veces no sabrás cómo ni por qué se mueren tus plantas, porque las cuidas con mucho cariño. Por eso, desde 20deCompras te enseñaremos algunas de las razones más habituales por las que se mueren las plantas en el interior para que no te vuelva a pasar.

Las razones más habituales por las que mueren las plantas

- Exceso o falta de agua. Todos estamos de acuerdo en que el agua es fundamental para una planta, pero no todas las especies necesitan la misma dosis ni en la misma frecuencia. La causa más común de que una planta se muera no es por no regarla, sino por hacerlo en exceso. Cuando tengamos una planta en el hogar debemos asegurarnos de cuánta agua soporta para que no se pudran sus raíces por regarla mucho y se muera. Si quieres que tus plantas crezcan sanas y fuertes y controlar bien la cantidad de humedad que tienen, puedes hacerte con un medidor de humedad y lo tendrás todo bajo control. En Amazon puede ser tuyo uno de los mejores por menos de 11 euros.

Su sonda delicada no daña las raíces y mide la humedad de manera segura. Amazon

- Con la luz sucede lo mismo. Un exceso de sol puede llegar a quemar las flores e, incluso, las hojas de nuestra planta en casa. Por eso, es conveniente saber si las especies que tenemos en nuestro balcón, por ejemplo, necesitan luz directa o indirecta y en función de esto cambiarlas o no de sitio.

- Las odiosas plagas. Estas constituyen una de las razones más habituales por las que se muere una planta en el hogar. Para evitar las plagas es adecuado observar las plantas de manera regular, para ver si están sufriendo algún cambio por enfermedad. Si pillamos a tiempo el problema es más fácil salvarlas. Por eso, no está de más tener a mano aerosoles como este de Compo, que protege y actúa como tratamiento insecticida, fungicida y acaricida. Elimina insectos, pulgones, orugas, ácaros y hongos que causan daños y enfermedades en las plantas.

Protege tus plantas de plagas y enfermedades. Amazon

- Trasplantes. Al igual que podarlas de vez y en cuando, los trasplantes son muy beneficiosos para las plantas, pero si no se realizan adecuadamente pueden matarlas. No todas las especies necesitan el mismo espacio para crecer, habrá algunas que sobrevivan en macetas pequeñas y otras cuyas raíces necesiten un espacio más grande. Por eso, al poco de comprarlas deberás controlar esto y trasplantarlas si hace falta.

De regalo

Y de regalo, este libro disponible en Amazon que, seguro, te representa: Cómo no matar tus plantas: Consejos y cuidados para que tus plantas sobrevivan. ¿Te basta con mirar una planta para que se muera? No desesperes: si eres un negado de la horticultura, este libro es para ti.

Tu mejor aliado. Amazon

