La flor de Pascua y otras opciones de Colvin para regalar decoración navideña (¡llena de vida y de color!)

La Navidad no solo se ve a través de sus luces, también tiene sabor. A asados para muchos comensales, a polvorones y mazapanes recién hechos, a canela y chocolate, entre otros tantos. ¡Y olor! Pero no solo el de los majares antes comentados. También tiene el del pino y los abetos, el del musgo y la tierra de los belenes y el de las flores de Pascua que nos ayudan a llenar de color nuestro hogar de una forma natural que, además, con un poco de suerte y buenos cuidados, puede acompañarnos el resto del año. Por eso, son muchos los que, llegadas las fiestas, regalan a sus seres queridos una planta con la que potenciar la decoración y con la que acertar, pues es raro a quien no le hace ilusión recibir una.

¿La favorita? Esa que combina los colores que, además del blanco nival, más nos recuerda a las festividades: el rojo y el verde... Hablamos; como cabe esperar, de la flor de Pascua: esa planta de origen mexicano y aspecto delicado, pero duradera, que tan bien viste las mesas navideñas. Las de Colvin, además de preciosas y bien cuidadas, vienen con instrucciones de uso para que cualquiera que las reciba sepa darle los mimos requeridos para potenciar su apariencia durante todas las fiestas (¡y más allá!). ¿Le das una oportunidad a esta propuesta o alguna de las otras muchas que el ecommerce de plantas ha lanzado para esta Navidad?

La flor de Pascua. Colvin

Fáciles de cuidar e ideales para "plant-padres y madres con un poco de experiencia en plantas", tal y como advierten desde Colvin, las flores de Pascua son todo un emblema llegadas estas fechas que nos permiten llenar la casa de espíritu navideño en un simple gesto (¡y sin gastar más de lo debido en luces!). Disponible en rojo o en un tono amarillo muy original que no dejará indiferente a nadie, es una apuesta segura para regalar este año... ¡o para darse un capricho con antelación!

Otras opciones que encantarán

- Para los amantes de los ramos, ¡Jungle Bells! Este es un ramo de acebo, quercus y eucalipto; una propuesta con volumen y con un diseño desenfadado que seca muy bien y que podrás disfrutar mucho tiempo.

Jungle Bells. Colvin

- Para los que nunca dicen no al abeto, ¡Chris! Chris es un mini árbol de Navidad conocido como Picea Glauca Cónica o Abeto blanco. Puede estar en cualquier lugar fresco de interior y si quieres que dure más, plántalo en el balcón, terraza o jardín cuando terminen las fiestas. Aunque, recuerda, ¡no se lleva bien con niños ni con mascotas!

El abeto mini Chris. Colvin

