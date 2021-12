Navidades de película en Nueva York: planes que debes hacer para descubrir la ciudad en su época más mágica

Nueva York no solo es la ciudad que nunca duerme, la capital de los rascacielos o la Gran Manzana. También es el lugar donde la Navidad se exhibe a la enésima potencia con luces y decoraciones inimaginables en calles y grandes almacenes, jugueterías de ensueño que vuelven locos a mayores y pequeños o pistas de patinaje tan románticas que han sido escenario de numerosas películas made in Hollywood. Y, la verdad, no es de extrañar: la ciudad sabe cómo rebosar espíritu navideño y atrapar a todo aquel que la visita. Pero, más allá del encendido del árbol del Rockefeller Center que da comienzo a las festividades, ¿qué deberíamos hacer si vamos a Nueva York esta Navidad?

Uno de los aspectos navideños más destacados de la Gran Manzana es su apabullante iluminación, puesto que no hay un rincón que no encontremos engalanado con decoración luminosa. Y si hay una zona que destaca especialmente es el barrio residencial Dyker Heights, en el distrito de Brooklyn, donde las casas se decoran de forma sorprendente y extravagante. La actividad Luces de Navidad: Tour navideño por NY, organizado por Civitatis, recorre estas calles llenas de renos, personajes hinchables, muñecos que se mueven y efectos especiales, mientras nos descubren anécdotas y curiosidades navideñas.

El barrio Dycker Heights es famoso por sus extravagantes decoraciones. Unsplash

Además, el paseo, de entre 3 y 4 horas de duración, termina en Rockefeller Center, uno de los escenarios de esta época pro excelencia. Allí encontramos la famosa pista de patinaje y el árbol de Navidad que ha protagonizado series y películas. Si queremos descubrir en profundidad esta zona, el tour Midtown Manhattan es el adecuado para ello.

¿Quién no ha soñado con patinar en esta pista? Unsplash

Y si hablamos de clásicos navideños, no puede faltar en nuestra lista el espectáculo protagonizado por las Radio City Rockettes. Sus disfraces, coreografías y canciones dejan boquiabiertos a pequeños y a mayores. Este show se representa desde 1933 y en él se ofrece un bonito cuento navideño con efectos de luz increíbles que recorren los escenarios más famosos de Nueva York. Está disponible, desde Civitatis, del 16 de diciembre al 2 de enero.

Además de estos planes típicamente navideños, la Gran Manzana ofrece otras propuestas disponibles durante todo el año, pero más mágicas aún en Navidad. ¿Qué te parece un paseo en calesa por Central Park? La de veces que lo habrás visto en las películas y que nunca te habías imaginado disfrutarlo. Es una forma diferente de conocer el pulmón verde de la ciudad y uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos. Cada calesa tiene una capacidad para 4 adultos, o tres adultos y dos niños menores de 12. El paseo dura 45 minutos.

También hay mercadillos en Nueva York. Unsplash

Por último, otros imprescindibles que no pueden faltar en nuestra visita a Nueva York sea cual sea la época del año, son el Puente de Brooklyn y el barrio Dumbo, que se puede recorrer en algo más de dos horas con la actividad de Civitatis; acudir a una misa de Gospel, uno de los actos que también hemos visto en miles de producciones cinematográficas; o disfrutar de un partido de baloncesto de los New York Knicks en el Madison Square Garden.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Civitatis y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.