Feijóo: "El futuro que empieza a ver Sánchez es ser un diputado de la oposición criticando al Gobierno del PP"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez, del que ha dicho que "el futuro que empieza a ver es ser diputado de la oposición criticando al Gobierno del PP", y contra el Ejecutivo que preside, por su inacción en la gestión en la acuciante subida de los precios, y le ha acusado de querer permanecer en La Moncloa "a costa de desgastar cualquier institución del estado".

"Desgastar el Estado para que no se desgaste el Gobierno es una irresponsabilidad que pasará a la historia", ha considerado Feijóo, que ha señalado que "hoy nadie en España es capaz de decir que el Gobierno de Pedro Sánchez es el mejor gobierno que necesita España".

Además, ha criticado la "pésima política económica" socialista al mismo tiempo que ha alertado de que España será la ultima economía del euro en recuperar la riqueza prepandemia.

Durante su discurso este domingo en un acto de precampaña de su formación en Sevilla para las elecciones en Andalucía del 19-J, ha querido hacer hincapié en que los intereses del Ejecutivo están "disociados de las mayorías" y ha reprochado que "dicen una cosa por la mañana y otra por la tarde".

Ha afeado también los enfrentamientos que se viven en el seno de Gobierno, criticando que el titular sea "que haya dos ministros de acuerdo" y que "sus diputados no apoyan una ley aprobada por el Gobierno". Y ha recordado la crisis generada con los servicios de inteligencia del país y el supuesto espionaje a líderes independentistas, sobre lo que le ha recriminado no haber dado ninguna explicación.

"Nadie en España es capaz de decir que el Gobierno de Sánchez es el que necesita España en estos momentos. No es fácil defender a un Gobierno que se mantiene quieto cuando tenemos el incremento de los precios más alto de los últimos 30 años".



Así, Feijóo ha advertido que "nos jugamos recuperar la economía, no perder más tiempo en gastar lo que no tenemos, y acometer las reformas necesarias para que las pensiones y el estado del bienestar aguanten y mejoren en los próximos años", así como "recuperar la cohesión social", cuestiones que, en su opinión, no son las prioridades de Pedro Sánchez en este momento.

"Cuando acabe la legislatura el daño económico de España será tan grande, que tendremos que empezar a remontar", ha opinado el líder del PP, que considera "mucho peor la reconstrucción institucional y la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones del Estado" a las que hay enfrentarse, algo para lo que que el PP está preparado y cuya primera etapa para lograr el cambio de Presidencia en España es Andalucía.