Yolanda Díaz anuncia un algoritmo para fiscalizar las horas extra que no se pagan

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que "en breves días" su departamento creará "un nuevo algoritmo desde Inspección de Trabajo para fiscalizar las horas extra" y, sobre todo, perseguir las que no se remuneren.

Así lo ha señalado en Valencia, durante la clausura este de una cumbre internacional sobre la jornada de cuatro días, en la que ha destacado que reducir el "excesivo" número de horas extras es un paso "imprescindible", si no el primero, para una "necesaria reordenación del tiempo de trabajo".

La vicepresidenta ha incidido en que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año refleja que cada semana en España se realizan 6,6 millones de horas extraordinarias semanales y 27 millones de horas extra al mes.

De ellas, ha advertido Díaz, el 44% no se remuneraron, lo que supone cerca de "2,9 millones de horas extraordinarias sin recibir compensación alguna", ha lamentado. "Esta realidad es inaceptable", ha subrayado, antes de puntualizar que, sin embargo, se trata se la cifra "más baja desde 2011". "Pero yo no me voy a conformar", ha asegurado.

Además, se ha referido a la "brecha de género" en las horas extra, porque la mayor parte de las horas extra las hacen los hombres, pero "las mujeres registran una mayor porción de horas no trabajadas". "Otra misteriosa casualidad", ha ironizado.

Ley de usos del tiempo

En esta misma línea, Díaz ha reivindicado que el tiempo de trabajo no se puede separar del "tiempo de la vida", y por ello el Gobierno de España va a desarrollar una ley de usos del tiempo, que tendrá una "mirada ambiciosa, compleja y lo va a poner patas arriba todo".

La ministra de Trabajo ha apostado más por un "diseño integral" y por mirar más hacia los modelos nórdicos, donde por ejemplo existen "bolsas de horas" de los trabajadores y las trabajadoras, en las que ellos y ellas pueden disponer de su tiempo de trabajo y lo pueden pactar y negociar.

Ha recordado que en España la jornada de 40 horas semanales lleva "muchísimo tiempo" y ha señalado que hay que hablar de la reducción de la jornada, pero también de un nuevo planteamiento de los permisos, por ejemplo, para poder tener excedencias para los trabajadores y las trabajadoras que deseen ir a formarse a otro país un año.

Díaz también ha agradecido la invitación a esta jornada para reflexionar sobre "uno de los temas centrales del mundo del trabajo", que tiene que ver con el tiempo de trabajo, cuánto se trabaja, cómo se trabaja, y cómo opera el trabajo y la jornada en la productividad, y ha rehusado pronunciarse sobre las afirmaciones de la patronal de que esta jornada es electoralista.

La ministra ha señalado finalmente que en España hay un diferencial negativo de productividad con la Unión Europea y el tiempo de trabajo y la presencialidad del mismo, y el alargamiento de la jornada es uno de los factores que está muy estudiado.