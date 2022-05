El Gobierno descarta vacunar contra la viruela a la población menor de 40 años, aquella que nació después de que esta enfermedad quedara erradicada en España, para luchar contra la propagación de la viruela del mono, de la que ya hay confirmados 20 casos en el país.

"No estamos en esa fase". Con esta frase, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha descartado tal posibilidad, que supondría vacunar contra la viruela a la población a la que en su momento no se administró este suero porque se consideró que ya no era necesario.

De momento, el Ministerio de Sanidad está evaluando la compra de antivirales y también de la única vacuna que en este momento existe contra la viruela, pero que en ese caso se administraría solamente a personas que hayan sido contacto estrecho de otras que haya contraído la enfermedad. Esto es lo que recomienda el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y prevén, llegado el caso, los expertos en Salud Pública de la Ponencia de Alertas Sanitarias.

Pero por el momento, el Ministerio no ha tomado ninguna decisión al respecto, argumentando que todos los casos detectados son de carácter leve. Esta posición ha vuelto a provocar diferencias con la Comunidad de Madrid, el territorio español donde de momento hay más casos confirmados y que lleva desde la semana pasada instando al departamento de Carolina Darias a que inicie y la compra de vacunas.

En este escenario, el Gobierno ha respaldado la acción del Ministerio. "La ministra de Sanidad da cuentas de cuál es la situación de la viruela del mono y con absoluta celeridad se han activado los mecanismos de alerta", ha defendido Rodríguez la gestión del Gobierno. "El Instituto de Salud Carlos III trabaja en distintos casos sospechosos y lo que tenemos que subrayar es que como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos tenido que parecer en los últimos años, se han afinado los mecanismos de alerta y se constata que están funcionando y tenemos información real", ha añadido.