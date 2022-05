Feijóo renueva el PP con una cascada de nombramientos frente al "narcisismo" de Sánchez y las "vendettas" de Díaz

Alberto Núñez Feijóo pisa el acelerador y culmina la renovación de la dirección del nuevo PP con una cascada de nombramientos. 'Un equipo, un país', ha sido el eslogan presentado por el PP en un paso más en el nuevo proyecto para reafirmarse "como la única alternativa de gobierno" frente a lo que considera en "narcisismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las políticas de "vendettas" de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El Comité Ejecutivo Nacional del PP ha ratificado el nuevo organigrama este lunes, con especial énfasis en el área económica, dirigida por el consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo. "Es la más importante para España: sin una buena economía nada puede funcionar", ha acentuado el líder del PP durante su comparecencia.

"Frente a tanto narcisismo hay otra manera de hacer las cosas", se ha presentado Feijóo directamente frente al presidente del Gobierno. "Me disculpo, no soy Pedro Sánchez", ha lanzado de manera sarcástica. Igual que contra Yolanda Díaz, a quien dibuja embarrada en "políticas a base de vendettas". "El PP no lo fue de Fraga, de Aznar, de Rajoy o de Casado. El PP es vuestro, de todos los españoles", ha defendido el líder del PP en relación a la ratificación de los portavoces heredados de la dirección anterior. "No hay cargos, sino que hay cargas", les dijo personalmente a los nuevos secretarios.

En el nuevo organigrama del PP, destaca la designación de Álvaro Pérez López como coordinador parlamentario de los grupos en Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Un cargo nuevo para el asesor personal de Feijóo en asuntos jurídicos durante 20 años, que trabajará codo con codo en muchos asuntos con Elías Bendodo, coordinador general, y Miguel Tellado, vicesecretario territorial.

También el nombramiento de Carlos Rojas como secretario general del Grupo Popular en el Congreso, cuyo papel, aseguran a 20minutos fuentes de Génova, será "especialmente relevante" dado que Feijóo no estará en la Cámara Baja al no ser diputado. Guillermo Mariscal, hasta ahora en el cargo, continuará como secretario general adjunto y Jaime de Olano será el coordinador del área económica en el Congreso.

Organigrama completo del 'nuevo' PP de Feijóo

Vicesecretaría de Economía. Juan Bravo estará al frente del equipo "más importante", para el líder del PP. A su cargo: Miguel Corgos, que llevará la secretaría de Hacienda; Luis Marín como secretario de Economía; Jorge Martínez Antolín, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; José Vicente Mar estará al frente de la secretaría de Industria; Javier Thibault se desempeñará como secretario de Empleo; y la consejera madrileña, Paloma Martín, de la entera confianza de Isabel Díaz Ayuso, ostentará la secretaría de Medio Ambiente. "No han venido para hablar de Economía a escondidas", ha arengado Feijóo, sino que fiscalizarán al Gobierno.

Vicesecretaría de Políticas Sociales. Carmen Navarro contará con Ana Pastor como secretaria de Sanidad; Óscar Clavel al frente de la secretaría de Educación; Concha Dancausa, secretaría de Servicios Sociales; Patricia Rodríguez será secretaria de Familia, Igualdad y Reto Demográfico. "Nuestras políticas económicas y nuestras política sociales deben llegar a cada rincón del país", ha manifestado Feijóo sobre esta área. "No tenemos que defender una cosa en un sitio y otra en otro, España es como es", un mensaje importante en pleno lío sobre el reciente debate de las "nacionalidades".

Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local. El senador y ex consejero madrileño Pedro Rollán, "el alcalde", en su día, "más votado de España", según ha resaltado el presidente popular, contará para su vicesecretaría con Antonio Román como secretario de Política Municipal y Grandes Ciudades; Ana Alós, secretaría de Política Provincial e Insular; y Engracia Hidalgo como secretaria de Política Autonómica.

Vicesecretaría Institucional. Esteban González Pons, también designado como interlocutor con el Gobierno en la renovación del CGPJ, contará en su equipo de colaboradores más estrechos con Ana Vázquez, secretaria de Interior; Gabriel Mato, secretario de Asuntos Exteriores; y Jaime de los Santos, como secretario de Cultura. Pons tendrá una "tarea titánica en los próximos meses", según Feijóo.

Vicesecretaría de Organización Territorial. El área de la mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, que desembarcará con el presidente del PP este miércoles en el Senado, contará Ángel González como secretario de Organización. Es decir, será el 'nuevo' Alberto Casero, un puesto de especial relevancia en la política interna del partido. Completan este área José Antonio Bermúdez de Castro, secretario de Formación, que también será coordinador institucional del GPP; Carmen Fúnez, al frente de la secretaría de Acción Electoral; Sofía Acedo como secretaria de Afiliación y Participación; y Antonio Rodríguez Miranda será el secretario del PP en el exterior.