Feijóo quiere que su PP se "parezca" al gallego y califica al de Ayuso como una "máquina imparable que hay que proteger"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo, durante la clausura del 18º Congreso del PPdeG, que quiere una formación estatal que "se parezca" al modelo acuñado durante "décadas" en Galicia, formado "por los mejores cuadros y las mejores personas", un partido "de principios". Un partido "ganador, unido y comprometido", ha resumido Feijóo, quien ha ofrecido a los españoles gobernar "mejor" que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Con la vista puesta en la necesidad de vencer en las elecciones generales, autonómicas y municipales de 2023, Núñez Feijóo ha mostrado su deseo de contar con un PP en el que "quepa mucha gente", ha dicho en la clausura del congreso que ha situado a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, como su sucesor también al frente de esta organización política en la Comunidad gallega.

En el concurrido recinto ferial de Pontevedra, que ha acogido esta cita, Núñez Feijóo ha añadido que "las mayorías, queridos amigos, se construyen diciendo a todos los españoles que estamos a su servicio y que, si creen que merece la pena obtener un gobierno mejor, estamos para eso".

"Estamos para gobernar mejor, para gestionar mejor, para respetar más, para no insultarnos nunca, para proteger las instituciones, para que el Gobierno no esté por encima del Estado y para que el presidente del Gobierno sea el primer español. Para eso estamos. Y no para estar, sino para servir", ha enumerado Feijóo.

Ante las próximas citas con las urnas, el líder del PP ha pedido que "hay que bajar a la mina, cada uno a sus puestos". Además, ha defendido su compromiso de seguir haciendo buena política, al tiempo que ha dejado caer, en un guiño irónico, un "allá vosotros por haberme metido en esto".

Alabanzas a Ayuso

El líder de los populares también ha tenido palabras para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este sábado fue proclamada presidenta del PP madrileño y con quien compartió la meta clara de trabajar para ganar y poder gobernar. "Estuve ayer en Madrid, donde nos lo pasamos muy bien. Sé que a algunos les molesta. Pues que esperen", se ha referido.

En este sentido, Feijóo ha defendido que "Madrid es una máquina del PP imparable" y ha garantizado que "vamos a proteger a las máquinas" del partido.

Tres meses después de que el Partido Popular viviese un enfrentamiento fratricida inédito, el actual líder del PP ha puesto el acento en el hecho de que "las mayorías no se construyen sacando a la gente de nuestro proyecto", por tanto, no se arman "cerrando", y sí, en cambio, "abriendo".

Elecciones generales

Respecto a la convocatoria de elecciones generales, el presidente del PP ha asegurado que "dependerá" de ERC, Bildu, o "cualquier eventualidad", en vez de lo que "le interesa a España".

"No sabemos lo que falta para las generales. Dependerá de ERC o Bildu. No es una frase, es la realidad política española. Dependerá de que Yolanda Díaz se lleve bien con Podemos y Podemos con Yolanda. En definitiva, dependerá de cualquier eventualidad, salvo de lo que le interesa a España", ha zanjado Feijóo.