Feijóo dice a Ayuso que "desde hoy eres más libre" y ella responde: "El momento de mi vida quedará marcado por ti"

Este sábado culminó el Congreso Extraordinario del Partido Popular en Madrid, que ha encumbrado como presidenta regional del partido a Isabel Díaz Ayuso, y que ha significado el fin de una crisis abierta en el PP que supuso el relevo en su mando nacional.

Precisamente, ha sido un discurso del nuevo presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, junto a otro de la propia Ayuso, lo que ha servido de cierre a un congreso cuya convocatoria fue una de las primeras decisiones que Feijóo tomó tras tomar las riendas en Génova 13.

"Desde hoy el PP de Madrid está más unido, comprometido y es más firme. Desde hoy Isabel y su equipo son más libres para conseguir que el PP de Madrid sea más libre y que Madrid sea más libre, es el objetivo del PP de España", dijo el expresidente gallego en su discurso.

"No me interesa el pasado, sino lo que va a pasar, los partidos que representan el pasado pierden elecciones, los que miran al futuro ganan elecciones. El PP abre hoy una nueva etapa y será una etapa brillante", añadió Feijóo.

¡Prepárate Isabel! Yo estoy preparado para que nos ataquen todos los días

El político orensano, que recordó que "cuando el PP va bien siempre hay alguien dispuesto a desestabilizarlo", dijo también que "a la política se viene a servir y no a servirse", algo en lo que coincide con Ayuso. "¡Prepárate Isabel! Yo estoy preparado para que nos ataquen todos los días. Eso es un buen síntoma", afirmó Feijóo.

"El mayor acierto de este congreso, el mayor acierto de Isabel es que es la presidenta que más se parece a Madrid y este partido ya es el partido que más se parece a Madrid y por eso Madrid vota a la presidenta Ayuso y al PP de Madrid", apostilló.

Ayuso: "El momento político más importante de mi vida"

Por su parte, Ayuso no escatimó tampoco en palabras cálidas para el que hasta hace unos meses era su homólogo en Galicia: "El momento político más importante de mi vida quedará para siempre marcado por ti", dijo la presidenta madrileña.

"Gracias por tu confianza, por tu compromiso, tu buen hacer y tu generosidad. Gracias presidente", dijo Díaz Ayuso en su discurso de cierre del Congreso Regional.

Ayuso prometió a Feijóo que no le va a "fallar", y ha recalcado que entre ellos "no hay choques de nada". Aunque "podrán intereses, buscar divisiones", Ayuso ha dicho: "Nosotros no somos puzles, somos piezas que formamos la gran familia del PP".

Además, ha elogiado el paso de Feijóo de Galicia al ruedo nacional: "No me puedo ni imaginar despojarme de mi proyecto como es ser presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con todo lo que he puesto en ello, y dar un paso para estar al frente de toda España".