Dos de cada tres mujeres creen que los embarazos no deseados disminuirían si se pudiera comprar la píldora sin receta

El 64,3% de las mujeres piensa que los embarazos no deseados disminuirían si las farmacias dispensaran la píldora anticonceptiva sin necesidad de receta médica. Un tratamiento hormonal diario al que se han sometido más de seis de cada diez mujeres en algún momento de su vida y que por ley requiere del consentimiento de una facultativo. Frente a esto, siete de cada diez mujeres defiende que eliminar dicha prescripción supondría un "avance significativo" para la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Son los datos e impresiones que se desprenden de la encuesta realizada a 1.000 mujeres de entre 18 y 45 años por 40dB para HRA Pharma, elaborada a fin de indagar en las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el acceso a la anticoncepción oral en España y testar su percepción sobre la posibilidad de acceder a la misma sin receta. A día de hoy, la píldora de uso regular es el método más utilizado detrás del preservativo.

Sobre las dificultades, los resultados son muy concluyentes: a casi la mitad de las preguntadas les han puesto impedimentos para conseguir el medicamento. Cerca de tres de cada diez han tenido que dejar de tomarla en alguna ocasión por no poder acudir al médico a por la receta (26%) y algunas menos (23,7%) no han podido hacer lo propio por haberla perdido o no llevarla encima cuando acudían a la farmacia.

Y sin la pastilla vinieron los sustos. De todas las que tuvieron que interrumpir la toma la píldora por unas u otras razones, casi 6 de cada 10 dicen haber estado en riesgo de embarazo (57,8%). Entre ellas, 1 de cada 10 declara haber tenido un embarazo no planificado por estas circunstancias (11,9%) y cerca de la mitad reconoce haber tenido que abortar debido a ese embarazo no planeado (43%).

El consumo de la píldora apareja efectos secundarios como las náuseas, el dolor de cabeza o en los pechos

Por todo ello, casi todas las encuestadas (90%) consideran que se despejaría el acceso a la píldora si no existiera la barrera de la receta. De hecho el 64,1% muestra que tendría la misma confianza en adquirirla, aunque no precisase prescripción médica. "Los datos demuestran que las mujeres se sentirían igual de seguras que si se la recetasen, pero es que además ahorrarían tiempo y también sentirían mayor libertad para poder decidir sobre su propia salud sexual y reproductiva", concluye el doctor Rafael Sánchez Borrego, ginecólogo y director médico en la clínica Diatros.

A su juicio, "quizá es el momento de empezar a plantearnos este tipo de escenarios en la sanidad española para facilitar el día a día a todas las mujeres que lo deseen, sobre todo teniendo en cuenta que este medicamento es seguro y está perfectamente consolidado, ya que lleva casi treinta años en el mercado”.

Con todo, huelga recordar que el consumo de la píldora anticonceptiva apareja efectos secundarios que van desde el sangrado menstrual irregular (más común con las minipíldoras) hasta las náuseas o los mareos , pasando por el dolor de cabeza y en los pechos.