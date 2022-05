El PSOE cede ante la falta de apoyos y retira su enmienda sobre la prostitución de la ley del 'solo sí es sí'

No habrá enmienda del PSOE sobre la prostitución en el dictamen de la ley del 'solo sí es sí' que se debate hoy en el Congreso de los Diputados. Tras unas horas de tensión, negociación e incluso "preocupación" ante la posibilidad de que la ley, en su última fase de negociación, fracasara, el Grupo Socialista finalmente retirará su enmienda con el fin de salvar esta norma y tras no haber logrado que el PP la respaldase. Eso sí, no abandonan su objetivo. Los socialistas presentarán mañana una proposición de ley que abordará los puntos sobre la prostitución a los que han tenido que renunciar, y tendrá un texto idéntico al de la enmienda que presentaron, según ha anunciado la diputada socialista Laura Berja.

Es una piedra más en el camino de la ley de libertad sexual, la conocida como ley del 'solo sí es sí', que -aunque pivota sobre el hecho de que considera agresión todo lo que no sea consentimiento claro- ha generado un profundo debate entre los grupos parlamentarios en torno al proxenetismo y la explotación sexual.

Y es que hay dos puntos en el articulado en los que se hace referencia a la prostitución: uno que recupera la tercería locativa (castigar a quien destine o promueva el uso de un inmueble para favorecer la explotación de la prostitución de otra persona) y otro que penaliza el proxenetismo no activo (no violento).

Su integración en el texto ya causó polémica desde el principio, pues la mayoría de los socios de investidura consideraban que era un asunto demasiado complejo como para tratarlo de manera tan sutil en una ley como esta, y adelantaron su rechazo frontal a apoyar la norma si no se eliminaban ambos artículos.

En dirección contraria remó el PSOE, que presentó una enmienda en la que proponía endurecer precisamente esos dos puntos para eliminar la condición de que la prostitución la tenga que propiciar una persona ajena para penalizar esos supuestos. Y es ahí donde se ha originado toda la polémica este miércoles.

Desde el Ministerio de Igualdad, de Unidas Podemos, llevan meses tratando de llegar a un acuerdo con los grupos para salvar la ley. Según cuentan fuentes del departamento de Irene Montero, llegaron incluso a plantear una redacción adicional a la que los demás grupos de investidura accedieron, pese a no estar del todo conformes.

A última hora de este miércoles, Igualdad dio a conocer su renuncia a esos dos puntos (persecución del proxenetismo no coactivo y tercería locativa), para incluirlos en otras iniciativas como la ley de trata (en negociación con el Ministerio de Justicia) y poder garantizar que la norma estrella de Irene Montero salga adelante.

El PSOE se queda "solo" defendiendo la abolición

Pero los socialistas se mantuvieron en su negativa y, hasta empezada ya la Comisión en la que se vota el dictamen de la ley, no se ha sabido que finalmente sí cederían. La justificación que han dado hasta ahora era que renunciar a castigar al proxenetismo en la ley del 'solo sí es sí' sería perder la oportunidad de conseguir uno de sus compromisos más marcados: abolir la prostitución.

Así, el PSOE se ha quedado "solo" defendiendo la abolición de la prostitución en la ley del 'solo sí es sí', en palabras de la secretaria socialista de Igualdad, Andrea Fernández. "Una norma dedicada a abordar el consentimiento sexual que no abordará una de las peores formas de sometimiento para las mujeres. Triste retroceso en un texto que pierde mucho valor", ha tuiteado Fernández en su cuenta personal.

El PSOE se queda solo defendiendo la abolición de la prostitución en la Ley de Libertad Sexual.



Una norma dedicada a abordar el consentimiento sexual que no abordará una de las peores formas de sometimiento para las mujeres. Triste retroceso en un texto que pierde mucho valor. — Andrea Fernández. 🇪🇺 (@afernb) May 18, 2022

Ante la "tesitura de vetos cruzados", ha avanzado la secretaria del PSOE, su grupo registrará este jueves una proposición de ley que "que abordará una redacción efectiva del proxenetismo y de la tercería locativa". Lamentando que el proxenetismo no se haya conseguido abordar en el Código Penal, Fernández ha asegurado que quitarlo de la ley de libertad sexual "solo conseguirá prorrogar una reforma que es imparable".