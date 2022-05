"No podemos vivir arrodillados, moriré luchando por lo que es mío": María Luisa acampa en el portal de su casa

Ni en sus peores sueños pensaba vivir algo así. María Luisa vive una auténtica pesadilla dese hace más de dos años, con un trabajo precario y durmiendo en un saco de dormir en la puerta de su casa ubicada en el barrio de Carabanchel. Su 'inquiokupada' lleva sin pagarle dos años, desde el mismo inicio de la pandemia del coronavirus, y le debe más de 20.000 euros. "Te dan ganas de hacer cosas que nunca imaginaría, es una impotencia que cada día me come más por dentro", cuenta a 20minutos, mientras se acomoda en el suelo.

La okupación de viviendas se está convirtiendo en un auténtico lastre en la Comunidad de Madrid, y en especial la 'inquiokupación'. Este es el término que la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha asignado a esta modalidad para diferenciarla de la clásica 'patada en la puerta'. El procedimiento es sencillo: una persona alquila una vivienda sujeta a todas las condiciones legales, abona las primeras mensualidades hasta que, un día, deja de hacerlo. Lo que supone que el inquilino se convierte en un 'inquiokupa'.

"Hoy voy a dormir aquí, en frente de la puerta de mi casa. Esto es muy duro, pero estoy dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar mi vivienda. No podemos vivir arrodillados, moriré luchando por lo que es mío", explica María Luisa.

Al hilo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, detalla que esta madrileña tiene 58 años y un contrato de trabajo precario, debido a que "este mes ha cobrado 550 euros y tiene que pagar 300 euros de autónomos". Asimismo, indica que lleva más de dos años viviendo en casa de amigos y durmiendo en un sofá.

"El caso de Luisa podría ser un avance por toda la cobertura que está recibiendo, podría ser un punto de inflexión para poder solucionar este problema que cada vez se extiende más por la región", sostiene Bravo, que añade que esto es un "llamamiento a la desesperación".

Tema: Reportaje Inquiokupación. Fotógrafo: Bieito Alvarez Atanes. PREVISIONES 20M

El portavoz asegura, que a día de hoy, no existe ninguna administración que haya tomado una sola medida en favor de las víctimas. "Lo que estamos pidiendo es el principio de equidad, nosotros también tenemos derechos y, sin embargo, no aparece registrado en ninguna ley", denuncia.

En este ámbito, María Luisa cree que hasta que el Gobierno no haga la ley de la vivienda "esto no va a cambiar". El juez, atendiendo a los informes de los asuntos sociales, no dicta un alzamiento por su condición de vulnerabilidad.

"Ellos mienten a los trabajadores sociales, yo tengo pruebas de que esta mujer ha estado trabajando, incluso en dos trabajos a la vez. Es algo desesperante ver que ella sigue con su vida y yo pagando todo", cuenta.

La 'inquiokupa', una mujer de 35 años, que vive con su hija de 16 y la abuela, estaba alquilada en el momento en el que María Luisa se divorció. En la separación, ella recibió ese inmueble. El contrato está vencido desde el 1 de agosto de 2020, el mismo momento en que este caso llegó a los tribunales. Ahora, María Luisa no puede recuperar su casa y está viviendo cada día en diferentes hogares de amigos.

"Yo les digo a todos los gobernantes de este país que les pase esta situación durante un año, a ver qué sienten cuando hay una persona que está viviendo en tu casa, que no paga nada y encima soy yo la que se tiene que hacer cargo de los gastos de alguien que ha vulnerado mis derechos", concluye María Luisa con ojos vidriosos.

La ocupación y la 'inquiokupación' es un problema social acuciante que afecta a todos: vecinos, barrios, ciudades y pueblos que deterioran la convivencia y la salud mental de los ciudadanos.