Sánchez: “Lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía”

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “ha apostado claramente por debilitar” el proyecto europeo “apoyando, cuando no financiando, a partidos políticos que apostaban por una menor Europa”, y advirtió de que “lo que es un riesgo para Europa, no puede ser una solución para Andalucía” de cara a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio.

Así lo ha asegurado en un acto celebrado en el colegio San Isidro de Torredelcampo (Jaén), donde protagonizó su debut en la precampaña de las elecciones andaluzas. La pretensión de Sánchez era arropar al candidato del PSOE-A, Juan Espadas, la semana pasada en un acto en Granada, pero los socialistas lo cancelaron después de que el exalcalde de Sevilla diera positivo en covid-19.

“Los enemigos de Europa no están en el Kremlin, están también en nuestras fronteras, están en España. La reflexión que me gustaría hacer es la siguiente: lo que es un riesgo para Europa, no puede ser una solución para Andalucía”, ha declarado Sánchez, quien ha asistido al acto junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas.