¿Estigmatizan las bajas por reglas dolorosas? "Un paso en la buena dirección" pero de "poca utilidad", "nos perjudica a las mujeres"...

Discriminación, estigmatización, arma de doble filo... el debate está servido en un nuevo asunto que aborda la salud de las mujeres. El Ministerio de Igualdad mantiene su intención de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros la futura ley del aborto que incluye, entre otras medidas, la posibilidad de que las mujeres que sufren reglas muy dolorosas e incapacitantes puedan cogerse bajas laborales. Pero varios de los ministerios implicados en la reforma se han visto sorprendidos por el anuncio y se negocian todavía detalles clave del borrador.

Mientras que desde el departamento de Irene Montero defienden que, en palabras de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, "cuando la administración pública asume esta prestación, los empresarios no pueden alegar que resultaría discriminatorio", la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, fue meridiana al afirmar que "nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres". Una idea que ha rechazado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha declarado a favor de la medida.

La dismenorrea (así se denomina la menstruación dolorosa) ha sido un tabú durante muchos años y afectaba en 2017 a 14 de cada mil mujeres en España, según datos de Statista. Las cifras que maneja Igualdad son mayores. Según afirmó la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, en una entrevista el pasado marzo en El Periódico, "hay un estudio que dice que el 53% de las mujeres sufre reglas dolorosas y en jóvenes sube al 74%. No estamos hablando de una leve incomodidad, sino de síntomas graves como diarreas, cefaleas fuertes, fiebre..."

La abogada laboralista Nuria González critica que es "patético" decir que esta medida puede discriminar a las mujeres y defiende que "reconocer patologías exclusivas de las mujeres que pueden llegar a ser invalidantes" es "un paso en la buena dirección", al tiempo que opina que "hay debate porque se trata de un dolor que solo pueden sufrir las mujeres".

Supone "tirarse piedras contra nuestro propio tejado" y una "pérdida inasumible de productividad para las empresas"

"El debate se abre porque los hombres no saben si eso es dolor suficiente o no como para coger una baja o un permiso. Ellos nunca van a experimentar esos dolores y por eso no les parece que sea un dolor. Como sociedad, es muy duro que tengamos que debatir esto. Si es una migraña o un dolor de espalda, nadie cuestiona la baja", agrega.

Sin embargo, más allá de este punto del debate, que González considera "institucionalmente violento", la abogada laboralista cuestiona la "utilidad" de esta medida y explica que no le ve mucha puesto que una mujer con dolores invalidantes "ya puede ir al médico y pedir la baja", cuyo parte se envía a la empresa sin necesidad de especificar el motivo de la misma. Si finalmente esta medida se lleva al borrador de la nueva ley del aborto, podría allanar los trámites de bajas, como ya se ha demostrado que se puede hacer, por ejemplo cuando se agilizó su petición y concesión para las personas contagiadas por ómicron durante la sexta ola de la pandemia las pasadas navidades. "Que te den la baja es muy rápido, lo que tarda más es que te den cita, pero eso se debe a que la sanidad pública está saturada", señala González.

¿Qué sentido tiene ofrecer una baja menstrual cuando falta investigación?"

Su colega, la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Ana Gómez, opina al contrario. Sí cree que esta medida "nos perjudica a las mujeres" y "tiene muchas posibilidades de frenar la contratación de las mujeres porque se trata de algo intrínseco biológicamente de las mujeres". Esta laboralista cree que es "desproporcionado" que se planteen permisos de tres días al mes por dismenorrea cuando por hospitalización de un familiar se dan dos días.

Esta experta recuerda asimismo que "ya existen las bajas que cubren los casos de dolor incapacitante" y cree que "incluso aunque lo sufragara el Estado, como ya hizo con las bajas por covid", esta medida supone "tirarse piedras contra nuestro propio tejado" y una "pérdida inasumible de productividad para las empresas".

Para este "pequeño" porcentaje de mujeres, teletrabajar cuando tienen la regla es un "gran cambio en su bienestar"

Para Paloma Alma, experta en menstruación y CEO de la empresa Cyclo, la clave de este asunto es que "estamos hablando de una baja que tiene que ser justificada por el médico y esto implica que tiene que ser bien diagnosticada. Actualmente, se estima que alrededor del 20% de las mujeres menstruantes sufre endometriosis, una patología crónica, muy dolorosa y que tarda hasta ocho años en diagnosticarse. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene ofrecer una baja menstrual cuando no hay sistemas para mejorar los diagnósticos y falta investigación científica sobre la menstruación?", se pregunta.

En su opinión, la futura letra pequeña de la nueva ley podría incluir la opción de facilitar días de teletrabajo para el porcentaje "muy pequeño" de la población que sufre menstruaciones incapacitantes. Para ellas, trabajar en casa cuando tienen la regla es un "gran cambio en su bienestar".

Coincide con González al apuntar "¿por qué cuestionamos el dolor de regla y no se cuestiona una baja por dolor lumbar o ansiedad?".

División entre los sindicatos

La posición de los principales sindicatos también es divergente. Por un lado, y a la espera de conocer el texto definitivo, CC OO considera que se trata de un "avance legislativo" que responde a las necesidades de aquellas mujeres que padecen reglas muy dolorosas e incapacitantes. En palabras de Carolina Vidal López, secretaria confederal de Mujer, Igual y Condiciones de Trabajo: "Habrá quien trate de manipular, pero no se trata de que todas las mujeres trabajadoras tengan una baja mensual si menstrúan, sino de reconocer ese derecho a quienes sufren dolores incapacitantes y que hasta ahora tenían que aguantar en su puesto de trabajo. Nadie tiene que ir a trabajar con dolor".

Por otra parte, desde UGT señalan que esta baja "hace un flaco favor a las mujeres". Así se manifestó la vicesecretaria del sindicato, Cristina Antoñanzas, en la Cadena Ser tras conocer las intenciones de Igualdad. En declaraciones a la prensa este jueves, agregó que este tema es "complejo" y "no se está abordando de la manera adecuada". La número dos de UGT abogó por "diagnósticos con perspectiva de género". "No podemos estigmatizar otra vez a las mujeres, poner el foco en ellas. Creemos que este tema se tiene que abordar dentro del marco del diálogo social para que las mujeres, de una vez por todas, seamos consideradas trabajadoras de igual derecho que nuestros compañeros".