Salir del portal y encontrarte a El profesor, de La Casa de Papel, en plena persecución policial, ir a tomar el vermut a Café Moderno y sentirte dentro de la película Madres paralelas, de Pedro Almodóvar o volver de madrugada pasando por el Teatro Barceló y creer ser parte del elenco de Elite, puede ser toda una fantasía para los fanáticos de estas producciones audiovisuales.

Muchos directores escogen las calles de Madrid para sus producciones, pero esconde un trasfondo algo más oscuro digno de película de terror para algunos vecinos de estas calles madrileñas: "El aumento de rodajes es masivo y abusivo, no poder aparcar en tu calle o pasar por ellas. Nadie se para a pensar en los vecinos, al final somos quienes sufrimos las consecuencias", comenta Víctor Rey portavoz de la Asociación Vecinal Sol y Barrio de Las Letras.

Las asociaciones vecinales de los distritos preferidos para los rodajes como Sol y Barrio de Las Letras, Lavapiés y Cavas-La Latina sacan a la luz el problema que les genera las continuas grabaciones en sus barrios y se centran en la dificultad de los residentes para encontrar aparcamiento.

Las bandas de aparcamientos destinadas a los residentes son ocupadas por camiones y vehículos de los equipos de rodaje, ocupando gran parte del espacio que disponen y dificultando así el paso por la zona a peatones y vehículos. “¿Qué hacemos con los coches?, muchos volvemos de trabajar y nos encontramos con que ya no podemos aparcar en nuestra calle. No solo afecta a los vehículos, también a los peatones. Se han dado casos donde unos padres al llevar a sus hijos al colegio se les negó el paso porque iba a comenzar una grabación, estas situaciones se van acentuando cada vez más”, comenta Víctor Rey. La Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual ha declinado ofrecer su visión sobre la queja de los vecinos acerca de la acumulación de los rodajes en las calles de Madrid.

Desde las asociaciones vecinales piden que se mejore la gestión de los rodajes por parte del ayuntamiento y que aporten alternativas para facilitar la vida a los vecinos. Alegan que se pueden destinar ciertos aparcamientos que están cerrados para los vecinos durante esos periodos, como el parking de residentes de la calle Alameda que tiene alrededor de 150 plazas y se encuentra en desuso. “No queremos se paralicen o que no se hagan rodajes, se pueden hacer perfectamente en nuestros barrios con una buena gestión de los mismos, sin que afecte a los vecinos”, comenta Víctor Rey.

El Ayuntamiento obtiene los ingresos de las producciones audiovisuales por varios medios: la expedición de documentos administrativos que supone 48,65 euros y según los metros cuadrados que vayan a ocupar 0,58 euros, metro lineal y día natural o 0,87 euros, metro en batería y día natural. Los actos los dividen en actos comunicativos si el grupo de trabajo no supera las 15 personas y no dificulte el paso peatonal y el de vehículos, si no se dieran estas características se requiere un permiso de ocupación.

En la última rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves 12 de mayo en la Junta Municipal de Fuencarral, la portavoz municipal y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz comenta sobre las cuantiosas quejas vecinales : "Somos muy conscientes de que hay que buscar un equilibrio entre la vida de los barrios y esta actividad económica que generan los rodajes, especialmente en los espacios de alta demanda. Ya han comenzado los trabajos para una nueva ordenanza de rodajes para regular los proyectos, no solo quiere dar un impulso a las productoras si no equilibrar la convivencia."

"Desde Madrid Film Office han propuesto organizar varias mesas para reunir asociaciones vecinales y a productoras para poner en común las necesidades de ambos y buscar soluciones. Asimismo, proponen rodar en los 21 distritos para dar a conocer nuevas localizaciones y evitar que los rodajes se centralicen tanto", comenta Inmaculada Sanz.