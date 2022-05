Que los menores tengan un teléfono móvil en su poder y accedan a las redes sociales sin ningún tipo de supervisión puede llegar a convertirse en un grave problema, pues el control de los padres o tutores legales en estos casos se convierte en un factor fundamental para que los pequeños utilicen el móvil con responsabilidad.

El programa de Ana Rosa ha contactado, este jueves, con un juez que ha elaborado un contrato con su hija de doce años en el que se establecen las cláusulas a cumplir para poder tener un teléfono móvil.

"El teléfono no es tuyo, es de papá y mamá, que son quieren lo compran y pagan internet. Por tanto, en cualquier momento podemos pedírtelo y ver lo que hay en cualquier aplicación. Tenemos que conocer las contraseñas", señala el contrato que, además, contempla que los progenitores tendrán que autorizar la instalación de aplicaciones y fijar sus condiciones de uso".

El uso del móvil, además, estará limitado por horas y no se llevará al colegio ni se utilizará mientras se desayuna, come o cena. De la misma manera, el teléfono no se podrá usar por las noches ni antes de irse a dormir. Para despertarse, empleará un despertador. Estas son algunas de las cláusulas que recoge el contrato y cuyo incumplimiento podría suponer la pérdida del aparato electrónico.

El padre y juez ha destacado que su hija prefiere tener las cosas por escrito, pues "le da sosiego y paz interior". Además, el magistrado ha destacado que aún no han puesto en práctica el contrato, pero "es esencial en esta primera etapa de acceso al móvil que podamos conocer sus contraseñas": "Tendrá que estar justificado, pero ella tiene que saberlo".

El juez ha señalado que, poco a poco, según la niña vaya creciendo y aprenda a hacer un uso responsable del teléfono móvil, ellos se irán apartando y dejarán que su hija tenga más autonomía con respecto al uso de las redes sociales.